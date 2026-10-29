Muere a los 92 años Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda en México

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Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda en México y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha fallecido a los 92 años, según ha confirmado la actual presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, quien ha destacado su peso en la historia política mexicana.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", ha dicho la mandataria, quien ha resaltado que "su papel en la historia contemporánea de México es fundamental".

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Así, ha destacado que Cárdenas "abanderó en 1988 un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos". "Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", ha sostenido.

"Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", ha dicho Sheinbaum sobre el dirigente izquierdista, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). "Supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales", ha manifestado.

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"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos", ha recalcado la presidenta mexicana, quien ha hecho hincapié en que "Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México".

Cárdenas, quien fue candidato a la Presidencia en tres ocasiones --en 1988, 1994 y 2000--, fundó el PRD junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2024, cuando fue sucedido por la propia Sheinbaum.

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El destacado izquierdista perdió las elecciones de 1998 frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) --en el que militó durante 25 años antes de abandonar la formación y fundar el PRD--, que dominaba entonces la política mexicana, tras lo que la oposición denunció irregularidades para privarle de la victoria.

Por su parte, López Obrador ha lamentado la muerte de Cárdenas, a quien ha descrito en un mensaje publicado a través de redes sociales como "precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México".

"Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", ha manifestado el exmandatario, quien ha mandado además "un abrazo" a "familias, amigos y compañeros" por el fallecimiento del histórico líder izquierdista.

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