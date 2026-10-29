Marc Márquez: "Es momento de asumir riesgos"

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El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha asegurado este jueves que afronta el Gran Premio de Malasia con la intención de tomar riesgos en la recta final del campeonato para medirse con las Aprilia oficiales, al tiempo que ha celebrado el regreso a la pista de Jorge Martín y ha anticipado una carrera exigente en Sepang por la alta degradación de los neumáticos.

"Lo afrontamos con la misma mentalidad de siempre. Es verdad que estamos en un punto del campeonato que es momento de asumir riesgos, como hice en Australia. Trataré de dar el 100% en todas las sesiones y carreras, tratando de entender si podemos luchar contra los dos pilotos de fábrica de Aprilia", ha afirmado el de Cervera sobre su planteamiento para la cita asiática.

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En cuanto a su rendimiento en la última manga Sprint disputada en Australia, el catalán ha recordado que la lluvia matinal y las bajas temperaturas le permitieron atacar sin comprometer la mecánica. "Que lloviera por la mañana y estuviera fresco en la Sprint hizo que pudiera atacar para ganar sin asumir riesgos extra. Pero Martín peleó muchísimo, y lo importante es que finalizamos con doce puntos", ha explicado el octacampeón mundial.

Cuestionado sobre si contempla alguna colaboración en pista con su hermano y compañero en el equipo Gresini, Álex Márquez, lo ha descartado con rotundidad: "A veces, entre hermanos, no es necesario hablar; él tratará de ganar, yo también, y luego en carrera todo el mundo sabe lo que tiene que hacer".

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Asimismo, el de Cervera ha valorado de forma positiva la vuelta a la competición de Jorge Martín tras superar el examen médico previo. "En primer lugar, contento de verle regresar a pista. Con el protocolo médico establecido, si le dan el 'fit' significa que es seguro que pueda correr, y si está en pista, será súper rápido", ha comentado. Al analizar el trazado de Sepang, Márquez ha advertido de las complicaciones de la pista malasia.

"Me ha costado mucho unos años, otros he ido más rápido. Con la Ducati no ha sido un circuito malo, sobre todo en pretemporada o en 2024 cuando me acerqué a Martín; ya veremos en carrera. Es un circuito que requiere un pilotaje distinto para buscar vuelta o para la carrera porque la degradación de neumáticos es enorme", ha concluido el vigente campeón y líder del campeonato.

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