Las infecciones respiratorias agudas vuelven a repuntar en España, con 479 casos por cada 100.000 habitantes

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La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha vuelto a repuntar en España, tras dos semanas de descenso, y ha alcanzado una cifra de 479,4 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, un 17,3 por ciento más que en la semana anterior, cuando se registraron 408,6 casos, según recoge el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El documento, que ofrece datos de la semana del 19 de octubre al 25 de octubre, recuerda que las infecciones respiratorias agudas superaron el umbral epidémico la última semana de septiembre y, desde entonces, la intensidad de la epidemia es "baja".

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El porcentaje de positividad de las pruebas realizadas en Atención Primaria (AP) ha sido de 2,9 por ciento para gripe (4,3% en la semana previa), 10,8 por ciento para el virus causante de la Covid, SARS-CoV-2, (18,1% en la semana previa) y 0,4 por ciento para virus respiratorio sincitial, VRS, (0,5% en la semana previa).

El ISCIII estima que la incidencia de gripe se ha situado en 12,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una disminución del 20,9 por ciento frente a los 16,3 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior. La incidencia de Covid-19 también ha sufrido un descenso, hasta situarse en 50,7 casos por cada 100.000 habitantes, -17,8 por ciento en comparación con los 61,7 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa.

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En cambio, la estimación de la incidencia de VRS, el virus responsable de la bronquitis y bronquiolitis, sí ha aumentado de forma ligera, con 4,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1,5 anteriores.

El informe recoge que la tasa de síndrome gripal ha sido de 18,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica un ligero ascenso si se compara con la semana anterior, cuando se situó en 16,4 casos. La tasa de Covid-19 se ha reducido a 12,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 16,8 casos de la semana previa.

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En el caso de la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, esta ha sufrido un incremento notable, desde los 209,4 casos por cada 100.000 habitantes a los 245,5 casos, lo que se traduce en un 17,2 por ciento más.

VIGILANCIA EN HOSPITALES

Respecto a la vigilancia en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha sido de 10,2 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 10,4 casos de la semana anterior. El porcentaje de positividad ha sido de 4,7 por ciento para gripe (2,3% en la semana previa), 13,6 por ciento para SARS-CoV-2 (21,6% en la semana previa) y 0,6 por ciento para VRS (0,3% en la semana previa).

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La tasa de hospitalización por gripe se ha estimado en 0,3 casos por cada 100.000 habitantes, igual a la de la semana anterior. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40 del año, los casos hospitalizados por gripe presentan un 20 por ciento de neumonía y ninguna admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni letalidad.

Para Covid-19, la tasa de hospitalización se ha situado en 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, menor con respecto a la de la semana previa, cuando se estimó en 2,2 casos por cada 100.000 habitantes. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 24,4 por ciento de neumonía, un 1,4 por ciento de admisión en UCI y un 7,4 por ciento de letalidad.

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Mientras, la tasa de hospitalización por VRS ha sido de cero casos, cuando la semana previa fue de 0,1 casos por cada 100.000 habitantes. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 40 por ciento de neumonía y un cero por ciento tanto de admisión en UCI como de letalidad.

Por último, el informe muestra, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que en la semana 43 del año se han observado 8.408 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 8.036.