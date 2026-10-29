La izquierda resiste en los kibutzim próximos a Gaza pese al trauma del 7 de octubre

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- Las comunidades israelíes próximas a la Franja de Gaza, las más castigadas por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, mantienen su inclinación hacia partidos de izquierda y centro en las elecciones legislativas celebradas el martes, según los resultados preliminares, que prolongan una tendencia ya observada en los comicios de 2022.

En Beeri, uno de los kibutzim (comunidades socialistas agrarias) más golpeados por el ataque, Los Demócratas, el partido izquierdista liderado por Yair Golán, han obtenido el 39,1 % de los votos, frente al 35,1 % que logró el Partido Laborista en las anteriores elecciones.

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La persistencia del voto de izquierda en estas comunidades resulta significativa en un contexto en el que el debate político israelí se ha endurecido en lo que respecta a la seguridad, especialmente ante los territorios palestinos.

La guerra en Gaza ha cuestionado la imagen antibelicista de la izquierda, mientras el Likud de Benjamín Netanyahu ha situado la represalia contra los palestinos en el centro de su discurso.

En Nir Oz, donde numerosos residentes fueron asesinados o secuestrados durante la incursión, la formación ha alcanzado el 44,3 %, por encima del 35,6 % que obtuvo entonces Yesh Atid, un partido de centro.

Ambas comunidades estuvieron entre las que sufrieron algunas de las escenas más devastadoras del asalto, cuando milicianos de Hamás y de otros grupos armados palestinos irrumpieron en localidades del sur de Israel, atacaron viviendas y espacios públicos y mataron a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

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La formación de centro derecha Yashar!, encabezada por Gadi Eisenkot, también ha cosechado resultados destacados en otras comunidades cercanas a la Franja. En Kisufim ha conseguido el 38,9 % de los votos, frente al 31,5 % de los Laboristas en 2022, mientras que en Reim ha logrado el 40,3 %, prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo Yesh Atid en aquellos comicios.

Reim se encuentra cerca del lugar donde se celebraba el festival de música Nova, escenario de otro de los episodios más mortíferos del ataque, en el que fueron asesinadas numerosas personas. En total, la incursión del 7 de octubre causó alrededor de 1.200 muertos en Israel y 251 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza, según los recuentos israelíes.

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El asalto desencadenó además la ofensiva israelí en Gaza, en cuyo contexto han muerto más de 74.500 personas en la Franja, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

El avance de Yashar!, sin embargo, no ha sido uniforme. En Nahal Oz, la formación ha sumado el 29,8 % de los votos, frente al 36 % de Yesh Atid en 2022, mientras que en Nirim ha obtenido el 31,3 %, ligeramente por debajo del 32,5 % que logró entonces el partido de centro.

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En Sderot, ciudad situada junto a la Franja y también escenario de los ataques, el Likud de Netanyahu conserva la primera posición, aunque retrocede del 41,5 % de 2022 al 39,1 % actual.

Según los últimos datos, el bloque de Netanyahu suma 53 diputados, frente a los 48 de la oposición, ambos por debajo de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Los partidos árabes cuentan con 19 representantes, su mejor resultado histórico, y podrían desempeñar un papel decisivo en la formación de un Gobierno alternativo, aunque permanecen excluidos de ambos bloques. EFE