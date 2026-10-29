Israel ordena a las aerolíneas presentar los datos de la tripulación con antelación tras el ataque a FlyDubai

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Israel ha ordenado a las aerolíneas que operan vuelos al país que faciliten los datos de la tripulación al menos 48 horas antes de la salida, en el marco de nuevas medidas de seguridad tras un incidente ocurrido el 30 de septiembre a bordo de un avión de FlyDubai, en el que un copiloto omaní presuntamente apuñaló al capitán e intentó estrellar la aeronave.

Así, las compañías aéreas deberán aportar información actualizada, incluida los cambios de personal, a más tardar dos horas antes de la salida, y presentar una lista definitiva en el momento del despegue, según una nueva directiva, tal y como recoge 'Bloomberg'.

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Estas nuevas medidas pretenden que las autoridades israelíes dispongan de más tiempo para examinar a las tripulaciones de vuelo en busca de posibles amenazas a la seguridad, un proceso que "antes no dejaba tiempo suficiente para realizar comprobaciones de antecedentes".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a principios de este mes una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad para los vuelos comerciales extranjeros.

Estos requisitos se producen en un momento en que las compañías aéreas están restableciendo poco a poco el servicio a Israel tras meses de interrupciones derivadas de la guerra. Las estadounidenses Delta Air Lines y United Airlines reanudaron los vuelos a Tel Aviv en septiembre, mientras que varias aerolíneas europeas también han mantenido el servicio directo.

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