Irán anuncia otro petrolero afectado por minas en Ormuz y eleva a cuatro el balance de hoy

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Teherán, 29 oct (EFE).- Irán elevó a cuatro el número de buques que han chocado este jueves con minas navales en el estrecho de Ormuz, después de que la Armada del Ejército anunciara un nuevo incidente con un petrolero que se suman a otros tres comunicados por la Guardia Revolucionaria iraní.

“Antes del mediodía de hoy, un petrolero infractor que navegaba por una zona prohibida e insegura al este del estrecho de Ormuz sufrió daños y un incendio tras chocar con minas navales y quedó inmovilizado”, afirmó la Armada del Ejército en un comunicado.

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La fuerza naval advirtió de que el estrecho está cerrado para los buques que pretendan atravesar zonas prohibidas e inseguras sin coordinación previa y llamó a las navieras a no confiar en las "mentiras" estadounidenses, en alusión a las afirmaciones del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) de que el estratégico paso marítimo esta abierto y ha sido despejado de minas.

Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había anunciado que otros tres petroleros habían chocado con minas navales tras apagar sus radares y sistemas de navegación e intentar abandonar el estrecho por una ruta meridional no autorizada.

Según el subcomandante de Operaciones de la Armada iraní, Farhad Fatahi, la fuerza naval del Ejército y la Guardia Revolucionaria se han repartido las operaciones marítimas en la región para controlar la ruta.

La Armada se encarga del este de Ormuz, el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico, mientras que la Guardia Revolucionaria tiene bajo su responsabilidad el propio estrecho y el golfo Pérsico.

En las últimas dos semanas, Irán ha informado de al menos 20 incidentes con buques, incluidos los cuatro anunciados hoy, de los cuales 16 corresponden a choques con minas navales y cuatro a ataques directos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar ataques y choques con minas para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Por su parte, el Centcom afirmó el domingo que el tránsito comercial por el estrecho ha ganado impulso en los últimos meses y que más de 3.000 buques han cruzado Ormuz con apoyo de sus fuerzas en los últimos seis meses.

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Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito restringe Teherán desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica. EFE