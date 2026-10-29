Google presenta Gemini 4 Carbon, su nuevo modelo de frontera que destaca en ciberseguridad

29/10/2026 Imagen de Google sobre Gemini 4 Carbon. POLITICA GOOGLE

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Google ha presentado Gemini 4 Carbon como su nuevo modelo de frontera de Inteligencia Artificial (IA), que se caracteriza sobre todo por su rendimiento en temas de ciberseguridad y que destaca en tareas de codificación, agénticas y de ciencias.

La tecnológica ha dado los detalles de un nuevo modelo de frontera que sigue la misma pauta que Gemini 4 Argon, ya que Google lo presentó dos semanas antes de que lo hiciese disponible para todos los usuarios a mediados de octubre.

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A la espera de que esté disponible, Gemini 4 Carbon destaca en ciberseguridad defensiva y ofrece un gran rendimiento en tareas de ciencias, agénticas y de codificación, al igual que en entendimiento multimodal y desarrollo web 'full-stack'.

Según mantiene la tecnológica, Carbon supera al resto de modelos de frontera disponibles de Anthropic u OpenAI, aunque se trata de resultados de la propia compañía.

Gemini 4 Carbon lidera la versión 5.0 del Artificial Analysis Intelligence Index con una puntuación de 59, mientras que en detección de vulnerabilidades (SEC-bench Pro) alcanza el 88,2 %, en explotación (ExploitGym) el 54,8 % y en parcheo de código (CWE-bench) llega al 71 %.

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La tecnológica ha comparado el rendimiento de Gemini 4 Carbon frente a los modelos de OpenAI y Anthropic: supera en casi todas las pruebas a GPT-6 Astra y Claude Opus 5.5, aunque donde la distancia es mayor es en contexto largo (GraphWalks), donde Gemini 4 Carbon alcanza el 96,2 % mientras que GPT-6 Astra puntúa con el 71,8 % y Claude Opus 5.5, con el 66,8 %, y en Vending-Bench 2, donde con 16.484 dólares sobrepasa a Claude Opus 5.5, que se queda con 9.235 dólares.

Según cita Google, en sus evaluaciones internas Carbon destaca en la generación de código seguro, además de reducir significativamente los errores de alineación y la alucinación en entornos de desarrollo reales.

Gemini 4 Carbon se lanzará al mismo precio introductorio que Argon, con 2 dólares por millón de 'tokens' de entrada y 10 dólares por millón de 'tokens' de salida, mientras que el precio de los 'tokens' de caché de entrada tendrá un descuento del 95 % sobre el precio de entrada de 'tokens'.

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"Basándose en Gemini 4 Argon, que se lanzó hace dos semanas, Carbon ilustra el ritmo al que estamos impulsando la frontera hacia adelante", subraya Google en su anuncio en la web, para recalcar a continuación que están adoptando "un enfoque prudente para desplegarlo y colaborando con el proceso voluntario del Gobierno de Estados Unidos de pruebas de modelos previas al lanzamiento".

Google no ha proporcionado la fecha exacta del despliegue de Gemini 4 Carbon, aunque sí que estará disponible desde esta semana para un grupo de expertos en ciberdefensa. Más tarde se irá abriendo a otros socios de confianza a través del programa Fairwind, antes de llegar a desarrolladores, empresas y consumidores finales.

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