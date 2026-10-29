El Rayo-Athletic se jugará el 9 de diciembre (20.00) a puerta cerrada en Vallecas

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El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club de la jornada 8 de LaLiga EA Sports se jugará el miércoles 9 de diciembre a las 20.00, según informó este jueves LaLiga.

El encuentro no se pudo disputar el pasado 10 de octubre en el Estadio de Vallecas por el reiterado lanzamiento de objetos al césped y pese a los avisos por megafonía, hasta quedar suspendido en el minuto 24. El Rayo encajó la sanción de que el partido se reanudará sin afición, a puerta cerrada.

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"El partido se disputará en el Estadio de Vallecas a puerta cerrada, conforme a lo establecido en la resolución del Juez Único de Competición de las Competiciones Profesionales de 16 de octubre de 2026", añadió el comunicado de la patronal.