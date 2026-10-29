Agencias

El Rayo-Athletic se jugará el 9 de diciembre (20.00) a puerta cerrada en Vallecas

Imagen YGGI2KVOWRHKNOCG7OX5U67UCM
Guardar

El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club de la jornada 8 de LaLiga EA Sports se jugará el miércoles 9 de diciembre a las 20.00, según informó este jueves LaLiga.

El encuentro no se pudo disputar el pasado 10 de octubre en el Estadio de Vallecas por el reiterado lanzamiento de objetos al césped y pese a los avisos por megafonía, hasta quedar suspendido en el minuto 24. El Rayo encajó la sanción de que el partido se reanudará sin afición, a puerta cerrada.

PUBLICIDAD

"El partido se disputará en el Estadio de Vallecas a puerta cerrada, conforme a lo establecido en la resolución del Juez Único de Competición de las Competiciones Profesionales de 16 de octubre de 2026", añadió el comunicado de la patronal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EE.UU. blinda con sistemas de defensa aérea la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida

Infobae

Kimi Antonelli llega enfermo a México por un virus

Kimi Antonelli llega enfermo a México por un virus

Costa comparte la "ambición" de Von der Leyen para que Canadá sea un "miembro asociado"

Infobae

El FC Barcelona cierra su grada de animación ante el Alavés por "conductas contrarias a los valores del deporte"

El FC Barcelona cierra su grada de animación ante el Alavés por "conductas contrarias a los valores del deporte"

Un video no muestra a un hombre robando papeletas electorales de un buzón en Misuri

Infobae