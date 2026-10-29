El PIB de Perú puede caer al 2 % en 2027, si El Niño se extiende a todo el próximo año

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Lima, 29 oct (EFE).- El Producto Interno Bruto (PIB) de Perú puede caer al 2 % en 2027 y la inflación subir a una tasa de 3 % al cierre de ese año, si es que los efectos del fenómeno climático El Niño se extienden hacia el tercer o cuarto trimestre del próximo año, según estimó este jueves un reporte del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.

En el caso de que El Niño se aleje de las costas peruanas en el primer o segundo trimestre del 2027, el PIB podrá crecer 3 %, algo menos que el estimado de 3,3 % para 2026, con una inflación de 2,2 %.

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Según los pronósticos de las autoridades peruanas y regionales, el actual fenómeno climático presenta condiciones extraordinarias, que pueden extenderse hacia el primer y segundo trimestre del 2027.

No obstante, tal como sucedió en un evento similar en 1998, los efectos de El Niño empezaron a disiparse en septiembre de ese año, según recordó el catedrático Julio del Castillo e integrante del Observatorio.

Un eventual escenario pesimista consideraría también un agravamiento de las tensiones geopolíticas, indicó el estudio.

Los principales sectores afectados por las inundaciones y sequía causadas por El Niño son la agroexportación, la pesca, el transporte fluvial, la agricultura y la manufactura, que dependiendo de la magnitud del evento pueden restar un punto porcentual en el crecimiento de la economía peruana en 2026 y 2027, indicó el reporte.

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El responsable de investigación y proyectos del Observatorio, José Luis Nolazco, advirtió que la pesca caerá entre 30 y 40 % en el último trimestre de este año, por la suspensión de la captura de anchoveta por la alta temperatura del mar, y que la inflación alcanzará el 5 % a inicios de 2027 con la probabilidad de que empiece el descenso en marzo próximo.

Nolazco recordó que el gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha anunciado un paquete fiscal de 18.000 millones de soles (5.200 millones de dólares), además de proyectar un déficit fiscal de 2,4 % del PIB, para afrontar las acciones de reparación y mantenimiento de infraestructura, bonos a familias vulnerables y crédito para empresas.

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En ese sentido, el economista destacó que el paquete fiscal trata de "amortiguar el 100 % del impacto" que generará El Niño en el país, mientras que Del Castillo opinó que la medida es razonable y que se esperarían más políticas "en el mismo sentido para solventar esta crisis fuerte".

Del Castillo indicó que el Ejecutivo también debería trabajar en acelerar las inversiones privadas en el país en términos de estructura a largo plazo, dado que existe un paquete de proyectos por 27.880 millones de dólares, entre los que destacan 17 proyectos de conservación de red vial y seis proyectos de plantas de aguas residuales.

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De otro lado, el estudio también advirtió los riesgos para los trabajadores y el nivel de pobreza monetaria en el país, dado que una crisis como la que se espera puede golpear a las micro y pequeñas empresas, que son el 90 % de las empresas en el país, y arrojar a los trabajadores a la informalidad, que ya afecta al 70 % de la población económicamente activa en Perú.

En tal sentido, se estima que en 2027 la pobreza monetaria puede subir al 25,5 %, después de una proyección de 23 % en este año.EFE