Detenido el acusado de violar a una mujer a la que habría drogado tras quedar con ella por una 'app'

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La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Huércal-Overa (Almería) acusado de haber agredido sexualmente a una mujer a la que habría drogado mediante una bebida tras quedar con ella en su vivienda a través de una aplicación de citas mediante un perfil falso para ocultar su verdadera identidad.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de septiembre cuando el investigado y la víctima, residente en la Región de Murcia, se conocieron a través de una aplicación y comenzaron a conversar de forma virtual.

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En una de las charlas ambos acordaron verse en persona en el domicilio del varón, hasta el que la víctima se desplazó. Una vez allí, el sospechoso le habría ofrecido a la mujer una bebida con la que, a los pocos minutos de ingerirla, "comenzó a experimentar mareos, desorientación y pérdida de fuerza muscular", lo que los agentes señalan como "síntomas compatibles con una posible sumisión química".

No fue hasta horas después, al recuperar parcialmente sus capacidades, cuando la víctima consiguió "abandonar el inmueble y regresar a su domicilio", aunque presentaba "serias dificultades y no podía precisar la ubicación exacta del lugar debido al estado en el que se encontraba".

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Ante la sospecha de una posible agresión sexual, la víctima acudió a un centro sanitario para ser atendida.

La investigación desarrollada desde Murcia por los agentes especializados de la Policía Nacional, Unidad de Familia y Mujer (UFAM) permitió corroborar las manifestaciones de la víctima e identificar y detener al presunto autor de los hechos, quien habría utilizado un perfil y una identidad falsos en la plataforma digital para ocultar su verdadera identidad.

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El detenido, al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos, fue puesto a disposición de la Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como presunto autor de un delito de agresión sexual.