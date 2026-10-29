Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 oct (16.00 GMT)

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Madrid, 29 oct (EFE).-

Dnipró (Ucrania).- Al menos 14 personas han resultado muertas y otras tantas heridas en un ataque ruso con dron llevado a cabo este jueves contra la estación de tren de la ciudad de Dnipró (este de Ucrania), informaron el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, y el canal oficial en Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia. El impacto alcanzó uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró–Zaporiyia.

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Bruselas.- Las banderas de las instituciones de la Unión Europea (UE) en Bruselas ondean a media asta como muestra de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y que por el momento deja 69 fallecidos, según confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

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Toledo.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer hasta el último detalle lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y reforzar la seguridad.

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Ereván.- Un grupo de diputados del gobernante partido Contrato Cívico y de la opositora Armenia Fuerte protagonizaron este jueves una pelea en el Parlamento armenio.

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Ciudad de Panamá.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se encuentra este jueves en Panamá para reunirse con su homólogo, Javier Martínez-Acha, y el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, con los que abordará, entre otros temas, la protección de las vías de navegación internacionales.

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Dar es Salaam (Tanzania).- Los católicos tanzanos participan en una misa especial en memoria de los heridos, desaparecidos y fallecidos durante los actos de violencia relacionados con las elecciones de octubre de 2025, celebrada en la iglesia católica de San José, en Dar es Salaam.

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Ginebra.- Casi 5.000 líderes tribales de Yemen se han comprometido a reducir el impacto en la población yemení de la guerra en el país, al lanzar este jueves en Suiza, con un centenar de esos líderes presentes, el Código de Honor Tribal Yemení para la Protección de Civiles.

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Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh) ascendió este jueves al Politburó de la formación al general Zhang Shengmin, único militar que permanece junto al presidente Xi Jinping en la Comisión Militar Central (CMC), tras una sucesión de purgas que ha diezmado la cúpula castrense.

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Tegucigalpa.- La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, destacó nueve acciones positivas en las calificaciones de riesgo de S&P, Fitch, Moody's y JCR, que sitúan al banco en la categoría AA y facilitan la captación de recursos en condiciones más favorables para sus 12 países miembros, tras reducir gastos, diversificar riesgos y elevar su capital de 7.000 a 10.000 millones de dólares.

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Mongbwalu (República Democrática del Congo).- Entre bailes, canciones, tambores y campanas, trabajadores sanitarios celebraron la recuperación y salida de la última paciente confirmada de ébola ingresada en un centro de tratamiento de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mongbwalu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

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Preah Sihanuok (Camboya).- El sueño de dar la vuelta al mundo sin abandonar el mar se ha truncado para los pasajeros del "crucero eterno" que habían hecho su hogar de los camarotes del MV Odyssey, varado en Camboya por el encarecimiento del combustible a raíz del conflicto en Oriente Medio.

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Fréjus (Francia).- El 21.º Regimiento de Infantería de Marina ha iniciado en Fréjus, al sur de Francia, las labores de instrucción militar en el marco del Servicio Nacional voluntario impulsado por el presidente Emmanuel Macron en noviembre de 2025 para reforzar los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

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Quito.- Los principales sindicatos de Ecuador realizan una manifestación en contra de las políticas del presidente del país, Daniel Noboa, y en defensa de las libertades y la democracia.

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Praga.- El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visitó este jueves Praga en un viaje oifical, donde fue recibido por el primer ministro checo, Andrej Babis.

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Nanjing (China).- La inteligencia artificial ya asume en la siderurgia china tareas de vigilancia, predicción y cálculo que durante décadas dependieron de la experiencia de los operarios, aunque las decisiones clave siguen en manos humanas.

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Los Ángeles.- El Centro de Ciencias de California (CSC, en inglés), transformará su legado espacial con la apertura del Centro Espacial Samuel Oschin el próximo 13 de noviembre, cuya pieza central será el transbordador espacial Endeavour, de 20 pisos de altura, expuesto en posición vertical de despegue.

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París.- La casa de subastas Aguttes de Neuilly, cerca de París, saca a subasta una camiseta del exinternacional francés Zinedine Zidane.

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Barcelona (España).- La celebración de Halloween contribuye a acercar la tradición catalana de la Castañada a las nuevas generaciones de niños y favorece las ventas de panellets, según explica la responsable de la pastelería Canal de Barcelona, Nerea Moreno, que considera que ambas festividades pueden convivir.

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alm/EFE

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