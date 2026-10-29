Abbas expresa su deseo de un "diálogo" de paz con el nuevo Gobierno que salga de las urnas en Israel

Guardar

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha expresado este jueves su deseo de que el nuevo Gobierno de Israel que salga de las urnas tras las legislativas de esta semana dé pasos para retomar el diálogo de paz, estancado desde hace años y marcado por la negativa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a avanzar hacia una solución de dos Estados.

Abbas ha subrayado durante un encuentro en Nicosia con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que espera que la próxima etapa "genere una oportunidad para reiniciar un diálogo político serio y avanzar hacia la paz", si bien por ahora no está claro si Netanyahu y sus aliados lograrán permanecer en el poder.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado que las autoridades palestinas dan "la máxima importancia" a lograr seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, antes de subrayar que sigue comprometido con una "resistencia popular pacífica" para hacer frente a las medidas de Israel, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Abbas ha denunciado además las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes y los ataques de colonos en Cisjordania, así como la situación en la Franja de Gaza a raíz de la ofensiva lanzada después de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

PUBLICIDAD

En este sentido, ha reiterado que las autoridades palestinas "han tenido la mano desde hace años a Israel" para intentar lograr una paz y garantizar "seguridad y estabilidad" para israelíes y palestinos, al tiempo que ha explicado que el objetivo ha de ser una paz exhaustiva en toda la región de Oriente Próximo.