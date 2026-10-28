Trump anuncia que eliminará las regulaciones sobre metano de la era Biden

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Washington, 27 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un plan para eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano aprobadas durante el Gobierno de su antecesor, Joe Biden, una medida que su Administración defiende como una forma de reducir costes para los productores de petróleo y gas.

"Esta noche pongo fin oficialmente a las costosas e innecesarias regulaciones sobre el metano de Biden para ahorrar dinero a los consumidores y a los productores de energía", afirmó Trump durante un mitin electoral en Lubbock, Texas, donde aseguró que la medida permitiría ahorrar 45.000 millones de dólares, desbloquear grandes cantidades de gas natural texano y producir 210 millones de barriles adicionales de petróleo. EFE

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