Temas del día de Internacional del Miércoles, 28 de octubre de 2026 (12.00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

ISRAEL ELECCIONES

PUBLICIDAD

Jerusalén - El bloque del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabeza el recuento de las elecciones legislativas por delante del opositor Gad Eisenkot, aunque su previsible mayoría parlamentaria será insuficiente y obligará a los partidos a negociar para formar un nuevo gobierno.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía) (Audio)

EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente Donald Trump interviene en un mitin en Chillicothe, en el estado de Ohio, donde su partido puede perder un escaño clave en el Senado, cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio mandato.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El expresidente Barack Obama participa en un mitin electoral de los candidatos demócratas en el estado de Georgia. (Texto)

- Las elecciones a la Cámara de Representantes se decidirán en un puñado de distritos clave del país, entre ellos el 17 de Nueva York, en el valle del Hudson, donde los republicanos intentan conservar un escaño decisivo para frenar la ola demócrata que amenaza con arrebatarles el control de la Cámara. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

- Tia Levings no pudo votar en las elecciones de 2004: según relata, su esposo decidía por ambos en el hogar cristiano fundamentalista en el que vivían. Más de dos décadas después, a las puertas de las elecciones de medio mandato, la escritora dice a EFE que jamás imaginó que el derecho de las mujeres volviera a ponerse en cuestión en un contexto de auge de las llamadas 'tradwives' ("esposas tradicionales"), que defiende un único voto por familia. (Texto)

- Se enviará al término de la jornada unas claves sobre el tema del día, los candidatos que suben y bajan en las encuestas; el nombre propio de la jornada; la anécdota curiosa o la polémica de las últimas horas; una explicación sobre un aspecto de los comicios y un avance de la agenda del día siguiente.

PUBLICIDAD

ESPAÑA ACCIDENTE

Toledo (España).- Al menos treinta personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad por causas que se investigan.

(Texto)(Foto)(Video)

FRANCIA PROTESTAS

París - La Asamblea Nacional debate un nuevo modelo para el acceso de los estudiantes de secundaria a la enseñanza superior, una de las principales exigencias de las protestas estudiantiles. (Texto)

- Los 'chalecos amarillos' marcaron la historia reciente de las revueltas en Francia. Ocho años después de su estallido, este heterogéneo colectivo intenta resurgir en un momento en el que confluyen en el país diversas reivindicaciones bajo un tenso clima social a menos de seis meses de las elecciones presidenciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- El Senado francés aprueba una ley más dura contra los saqueos y los disturbios.

- La posibilidad de establecer restricciones a las redes sociales en casos graves de manipulación o difusión de mensajes de confrontación o violencia existe en diferentes países, pero apenas se emplea y los gobiernos europeos prefieren llamar a las plataformas a que moderen sus contenidos. (Texto)

PUBLICIDAD

BRASIL BOLSONARO

Sao Paulo - Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hicieron escala en Argentina rumbo a Ecuador; desde donde se dirigen a Miami (EE.UU.) según la aplicación para el seguimiento de vuelos Flight Radar.

PUBLICIDAD

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú.- Ucrania atacó durante la pasada noche la planta química Azot en la región rusa de Tula, a unos doscientos kilómetros al sur de Moscú, horas después de que Vladimir Putin iniciara contactos con algunos países fronterizos europeos para buscar una solución al conflicto.

PUBLICIDAD

(Texto)

- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visita Países Bajos para reunirse con el rey y el Gobierno neerlandés. (Texto)

- Atacan con drones un buque en el mar Negro, frente a la costa búlgara

ADEMÁS

CUBA EEUU | Naciones Unidas - La Asamblea General de la ONU vota el proyecto de resolución de Cuba que exige el fin del embargo de EE.UU., en medio de una de las peores crisis de la isla y durante un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington. (Texto) (Foto) (Video)

BRASIL VIOLENCIA | Río de Janeiro - Los familiares de las víctimas de la operación policial que hace un año causó más de un centenar de muertos en las favelas del Complexo da Penha y Complexo do Alemão de Río de Janeiro recuerdan a sus parientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Human Rights Watch presenta un informe sobre esa operación policial. (Texto)

EEUU DERECHOS HUMANOS | Ciudad de Panamá - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

COLOMBIA VIVIENDA | Bogotá - A pocos pasos de las calles más turísticas de Bogotá hay viviendas donde la vida transcurre al ritmo de una cuenta diaria: conseguir dinero para pagar la noche, salir a trabajar y volver a empezar al día siguiente, una rutina que atrapa durante años a quienes viven en los pagadiarios (pensiones) del centro de la ciudad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los hutíes intensifican sus ataques con misiles y drones contra Riad, mientras Arabia Saudí, que lidera la coalición en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, busca, junto a Turquía y Pakistán, evitar una mayor escalada en el marco del pacto de La Meca y con la implicación de Irán en los contactos con los rebeldes. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La minera Silvercorp presenta los avances en la construcción de las instalaciones para la explotación de El Domo, que se convertirá en la tercera mina industrial del país. Hotel Le Parc (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos se jugarán en varios distritos clave del país, entre ellos el 17 de Nueva York, en el valle del Hudson, donde los republicanos intentan conservar un escaño decisivo para frenar la ola demócrata que amenaza con arrebatarles el control de la Cámara de Representantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:45 GMT.- Ottawa.- CANADÁ ECONOMÍA.- El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre los tipos de interés y publica su Informe de Política Monetaria, con sus nuevas previsiones de inflación y crecimiento y una evaluación de los principales riesgos para la economía canadiense. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU CUBA.- La Asamblea General de la ONU debatirá el martes 27 y el miércoles 28 de octubre el proyecto de resolución de Cuba que exige el fin del embargo estadounidense, cuya votación está prevista para el miércoles y que no es jurídicamente vinculante.

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA CHINA.- Conferencia de prensa de la Filarmónica de Bogotá y la Compañía de Teatro Jingju de Shanghai para presentar el programa de actuaciones del conjunto chino en la capital colombiana. Hotel Capital (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LGBTI.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL VIOLENCIA.- Los familiares de las víctimas de la operación policial que hace un año causó más de un centenar de muertos en las favelas del Complexo da Penha y Complexo do Alemão de Río de Janeiro recuerdan a sus parientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, tras la que tomará una decisión sobre subir, mantener o bajar los tipos de interés en EE. UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Alphabet, dueño de Google y YouTube, publica sus resultados del tercer trimestre y acumulados.

21:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- EEUU DERECHOS HUMANOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

21:00 GMT.- Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Microsoft presenta este miércoles sus resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, tras cerrar el ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 133.749 millones de dólares, un 31 % más interanual, impulsado en parte por su plataforma en la nube Azure.

Kingston.- HURACANES ATLÁNTICO.- Jamaica sigue recuperándose del embate hace un año del potente huracán de categoría 5 Melissa, que causó la muerte de 45 personas en la isla y catastróficos daños, valorados en unos 9.000 millones de dólares. (Texto) (Foto)

Iquitos.- PERÚ INDÍGENAS.- Jóvenes de diez pueblos indígenas de la Amazonía peruana, reunidos en el colectivo Ts+uni, argumentan ante un tribunal su demanda para establecer una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la época del caucho, donde el Estado reconozca los crímenes y la violencia perpetrados durante la época del caucho. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU APPLE.- Apple celebra el evento «Pro and tell», en el que presentará nuevos productos, como parte de su ampliada gama de dispositivos y su oferta de inteligencia artificial. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama participa en un mitin electoral de los candidatos demócratas en el estado de Georgia

Nasáu.- BAHAMAS R.UNIDO.- El rey Carlos III visita Bahamas, donde sigue ejerciendo de jefe de Estado, en el marco de un viaje por antiguas colonias británicas del Caribe (Texto)

Europa

11.00 GMT Marid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el 4 y 5 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- Coloquio con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, sobre la XXX Cumbre Iberoamericana, que acogerá Madrid el 4 y 5 de noviembre. (Texto)

17:00 GMT.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- El grupo europeo Airbus presenta sus resultados de los tres primeros trimestres de 2026.

Moscú.- RUSIA ÁFRICA.- Moscú acoge la tercera cumbre Rusia-África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- UBS RESULTADOS.- El mayor banco de Suiza, UBS, publica sus resultados del tercer trimestre y de los primeros nueve meses de 2026, en un momento de tensiones con las autoridades suizas por las nuevas exigencias de mantenimiento de capital y los rumores de una posible salida de la entidad del país. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA ASIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comienza una gira por Asia, acompañado de una delegación de empresarios, que lo llevará a Singapur, Japón y Corea del China y en la que tendrá reuniones con autoridades de cada país y participará en actos de organizaciones empresariales con vínculos con la región.

Helsinki.- FORTUM RESULTADOS.- La compañía finlandesa Fortum, el mayor grupo eléctrico de los países nórdicos por número de clientes, presenta los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año. (Texto)

Helsinki.- UPM RESULTADOS.- El grupo forestal y papelero finlandés UPM presenta los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año. (Texto)

París.- STELLANTIS RESULTADOS.- El grupo automovilístico Stellantis presenta sus resultados del tercer trimestre.

Bruselas.- KPN RESULTADOS.- La operadora neerlandesa de telefonía KPN presenta sus resultados de tercer trimestre del año.

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA LITERATURA.- Comienza el Salón Internacional del Libro de Argelia (SILA), que se prolongará hasta el 7 de noviembre.

El Cairo.- EGIPTO AGUA.- Egipto celebra la novena edición de la Cairo Water Week, que tiene lugar durante cinco días, desde el 25 al 29 de octubre, bajo el lema: 'El agua como catalizador para la paz, la prosperidad compartida y un planeta sostenible'.

Dubái.- ÁRABES ECONOMÍA.- La séptima edición del Foro Árabe de la Competencia comienza hoy en Dubái centrada en los desafíos de la transformación digital, organizada por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA) y el Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). (Texto)

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Ministros de Sanidad de África participan en una reunión virtual convocada por la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) para abordar la "creciente amenaza" del brote de ébola declarado en mayo en la República Democrática del Congo (RDC) -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, tras detectarse recientemente casos en Kenia y Nigeria. (Texto)

Durban (Sudáfrica).- SUDÁFRICA JUSTICIA.- Audiencia en el caso de tres ciudadanos etíopes acusados de intento de asesinato y violencia pública tras presuntamente agredir el pasado 8 de octubre a un sudafricano en la ciudad de Durban (este de Sudáfrica), donde estaban teniendo lugar protestas antiinmigración.

Asia

Hongcun.- CHINA ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita la aldea histórica de Hongcun y las montañas Huangshan, en la provincia oriental china de Anhui, antes de trasladarse a Pekín.

Nueva Delhi.- INDIA BOLSA.- Jio Platforms, el gigante tecnológico que domina el mercado de las telecomunicaciones de la India, propiedad de la multimillonaria familia Ambani, culmina su début bursátil, con las acciones empezando a cotizar en las bolsas NSE y BSE.(Texto)(Foto)(Video)

Bangkok.- INDONESIA PROTESTA.- Convocan una nueva protesta en Yakarta contra el Gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, quien ha cumplido dos años en el poder , en medio del declive económico del país y de críticas sobre el retroceso de los derechos y libertades bajo su mandato.(Texto)(Foto)(Video)

Seúl.- SK HYNIX RESULTADOS.- El segundo mayor fabricante de semiconductores surcoreano, SK hynix, publica sus resultados del tercer trimestre, después de registrar entre abril y junio un beneficio neto récord de 93,92 billones de wones (unos 64.600 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 1.242 % interanual, aunque por debajo de las expectativas de mercado.

Pekín.- CHINA PCCH.- Prosigue en Pekín el quinto pleno a puerta cerrada del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), con la atención puesta en las posibles decisiones disciplinarias y ajustes de personal en sus órganos dirigentes.

Pekín.- CHINA ISLANDIA.- La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, continúa su visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi.

Sídney.- AUSTRALIA JUICIO.- El Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney, celebra una vista para escuchar las pruebas contra Naveed Akram, acuasado del atentado terrorista perpetrado en diciembre del año pasado en la playa de Bondi, en Sídney, por el que es juzgado por 59 delitos, entre ellos 15 por asesinato y uno por cometer un acto terrorista.

Nueva Delhi.- INDIA CICLÓN.- El ciclón Arnab toca tierra en la costa oriental de la India, azotando los estados de Odisha y Andhra Pradesh con fuertes lluvias y vientos de hasta 140 kilómetros por hora tras obligar a la evacuación preventiva de las zonas vulnerables (Texto)(Foto)(Video)

Tokio.- ADVANTEST RESULTADOS.- El fabricante de semiconductores japonés Advantest publica este miércoles sus resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2026, de julio a septiembre, en medio del 'boom' mundial por la inteligencia artificial (IA).

Pekín.- CHINA UE.- Los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), Bernd Lange y Pascal Canfin, visitan China para mantener conversaciones con sus homólogos en el país y con responsables del Gobierno.

Incheon.- COREA DEL SUR OIEA.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra el segundo día de su conferencia ministerial con funcionarios, reguladores y expertos para abordar la expansión de la energía nuclear, los reactores modulares pequeños (SMR), la seguridad y las nuevas aplicaciones industriales de esta tecnología. (Foto)

Naypyido.- BIRMANIA ASEAN.- La secretaria de Exteriores de Filipinas, Maria Theresa Lazaro, visita Birmania (Myanmar) en calidad de enviada especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo que supone un acercamiento del grupo al Gobierno militar birmano tras años de aislamiento por la asonada de febrero de 2021.

Manila.- ASEAN DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus socios se reúnen el miércoles y el jueves en Cebú, Filipinas, para abordar el refuerzo de la cooperación en defensa, encuentro al que asistirá, entre otros, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245