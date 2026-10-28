Temas del día de EFE News Latino del miércoles 28 de octubre

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EEUU BOLSONARO

Miami - El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva,

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EEUU ELECCIONES

Bakersfield (CA) - Randy Villegas, el demócrata que busca arrebatarles a los republicanos el mayor distrito latino de California, se declara "populista" porque, asegura en entrevista con EFE, defiende ideas populares entre la gente, como destinar más recursos a las comunidades en lugar de priorizar a los multimillonarios y las guerras, una postura que, sostiene, trasciende las diferencias partidistas.

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Nueva York - Las elecciones a la Cámara de Representantes se decidirán en un puñado de distritos clave del país, entre ellos el 17 de Nueva York, en el valle del Hudson, donde los republicanos intentan conservar un escaño decisivo para frenar la ola demócrata que amenaza con arrebatarles el control de la Cámara.

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Los Ángeles - Tia Levings no pudo votar en 2004 porque, según relata, su esposo decidía por ambos en el hogar cristiano fundamentalista en el que vivían. Más de dos décadas después, la escritora alerta a EFE sobre el auge de las tradwives ("esposas tradicionales"), un movimiento que promueve un único voto por familia.

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Washington - El presidente Donald Trump interviene en un mitin en Chillicothe, en el estado de Ohio, donde su partido puede perder un escaño clave en el Senado, cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio mandato.

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Washington - El expresidente Barack Obama participa en un mitin electoral de los candidatos demócratas en el estado de Georgia.

ONU CUBA

Nueva York - La Asamblea General de la ONU debatirá el martes 27 y el miércoles 28 de octubre el proyecto de resolución de Cuba que exige el fin del embargo estadounidense, cuya votación está prevista para el miércoles y que no es jurídicamente vinculante.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU META.- La selección del jurado para el segundo juicio clave por presunta adicción a las redes sociales comenzará este miércoles en Los Ángeles, donde dos adolescentes presentarán sus demandas contra Meta y Snap.

Los Ángeles.- EEUU APPLE.- Apple celebra el evento "Pro and tell", en el que presentará nuevos productos, como parte de su ampliada gama de dispositivos y su oferta de inteligencia artificial.

EFE News Latino

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