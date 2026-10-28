Agencias

La UME se despliega en Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo del accidente ferroviario

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) está de camino a Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo organizado por la colisión de dos trenes de alta velocidad, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a Europa Press.

Además, el Equipo de Grandes Catástrofes de la Guardia Civil también se despliega por el accidente.

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Defensa indica que la UME está próxima a llegar a la localidad con los medios necesarios para colaborar en el dispositivo.

Al menos diez personas han fallecido en el accidente, aunque se teme que el número pueda aumentar.

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