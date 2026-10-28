Rodolfo Sancho, ¿tomará medidas legales contra Silvia Bronchalo tras sus acusaciones? Su reacción

28/10/2026 Rodolfo Sancho EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Rodolfo Sancho no se ha quedado de brazos cruzados tras la comentadísima entrevista de Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!' en la que, además de pronunciarse sobre la filtración de los audios en los que Daniel Sancho le pediría 100.000 euros para comprar un terreno en Tailandia y así presuntamente comprar a la Justicia tailandesa para obtener la libertad provisional tras su condena a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en agosto de 2023, se ha sincerado sobre su nula relación con su hijo desde el pasado abril, señalando directamente a su expareja como el causante de su distanciamiento con el joven.

Tal y como ha revelado el diario '20 minutos', el actor estaría planteándose emprender acciones legales contra la madre de su hijo, y estaría esperando a la segunda parte de la entrevista de Silvia en el programa de Mediaset -que se emitirá este viernes- para ver qué dice sobre él antes de tomar una decisión definitiva sobre si reactiva o no su batalla judicial en el caso de que vulnere sus derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Una tensa cuenta atrás que Rodolfo afronta volcado en el trabajo, ya que inmerso en el rodaje de la nueva serie de TVE 'Casper' continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales en Madrid, razón por la que lleva más de un año sin viajar a Tailandia para ver a Daniel, como ha justificado su entorno.

Intentando pasar desapercibido con gorra y gafas de sol, el protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' ha reaparecido este miércoles ante las cámaras e, impasible, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, evitando revelar si está dispuesto a demandar a Silvia por sus acusaciones.

PUBLICIDAD