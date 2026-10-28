Remesas en carteras de criptomonedas a El Salvador crecen un 28,7 % hasta septiembre 2026

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San Salvador, 28 oct (EFE).- El Salvador registró 51,75 millones de dólares en remesas recibidas vía carteras de criptomonedas entre enero y septiembre de 2026, un 28,7 % más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este miércoles.

Los datos del BCR apuntan que el monto de remesas recibidas en estos nueve meses de 2026 es superior en 11,54 millones de dólares a lo registrado en los mismos meses del año pasado, cuando llegaron a 40,21 millones.

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Estos ingresos representaron únicamente el 0,68 % del total de 7.619,92 millones de dólares registrados en remesas generales entre enero y septiembre de este año, mientras que en el mismo lapso de 2025 representó el 0,55 % de los 7.358,98 millones de dólares.

En 2026, las remesas mediante estas billeteras llegaron a 5,56 millones de dólares en enero, 6 millones en febrero, 5,82 millones en marzo, 5,72 millones en abril y 6,15 millones en mayo.

La cifra llegó a 6,12 millones en junio, 5,74 millones en julio, 5,48 millones en agosto y 5,16 millones en septiembre.

En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, con un registro de 57,67 millones de dólares, 27,83 millones menos a los 85,5 millones registrados en 2024.

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El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.EFE

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