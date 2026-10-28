Randy Villegas, demócrata que apuesta por ideas populistas para llegar al Congreso de EEUU

Guardar

Ana Milena Varón

Bakersfield (EE.UU.), 28 oct (EFE).- "Me llamo populista porque estas ideas (las de campaña) son populares entre todos", dice a EFE Randy Villegas, el demócrata que busca arrebatar a los republicanos el mayor distrito congresional latino de California con la promesa de priorizar la inversión en las comunidades frente a los beneficios para los más ricos y el gasto en guerras.

PUBLICIDAD

"Estamos mirando aquí en el Valle Central y en todo este país es que todo está más caro. El precio de la gasolina, de las medicinas, de la comida en la tienda, todo está subiendo", se queja el candidato.

En una entrevista en su taller mecánico en Bakersfield (California), Villegas, de 31 años, defiende que sus propuestas de reducir el costo de vida y ampliar el acceso a la salud y al agua potable, van más allá de las líneas partidistas de la elección del próximo 3 de noviembre en que el Gobierno del presidente Donald Trump se juega el control del Congreso

PUBLICIDAD

"He platicado con republicanos que también me apoyan, que dicen que no deberíamos estar gastando tanto dinero en esta guerra en Irán que no deberíamos estar dando más dinero a la gente más rica de este país", sostiene. "Esos recursos los ocupamos en nuestras comunidades para que nuestros hijos puedan salir adelante", añade.

Villegas compite por el redibujado distrito 22 de California, un bastión republicano representado desde 2013 por el congresista David Valadao, al que tiene posibilidades de arrebatarle el puesto.

El republicano ha señalado como una debilidad la tendencia progresista de Villegas, apoyado por el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio Cortez.

Pero el hispano ha respondido que su campaña "no es una lucha de izquierda y derecha", sino de gente que se siente que ha sido "abandonada" por los políticos.

De padres mexicanos de Michoacán y Guerrero, Villegas aprendió mecánica desde pequeño al lado de su familia, a la que ayudó a establecer su propio taller, del que ahora es copropietario y donde, de vez en cuando, regresa a trabajar.

PUBLICIDAD

Fue el primero de los cuatro hermanos en ir a la universidad, donde obtuvo un doctorado en ciencias políticas en el que evalúa los males que por décadas han aquejado la política de esta zona, conocida como la despensa de EE.UU. por su enorme producción agrícola.

Villegas, que se define como "un verdadero" hijo del Valle Central de California, es un defensor de los programas de ayuda pública que, según asegura, le ayudaron a convertirse en un profesor universitario y llegar hasta esta elección.

"Estamos en una lucha para asegurar que tenemos un sistema económico y político que va a trabajar para todos porque el cáncer, la diabetes, no le importa si eres republicano o demócrata. Tu 'bill' (factura) de cada fin del mes no le importa cuál es tu partido", subraya.

PUBLICIDAD

El mensaje ha ido calando entre los votantes de este distrito, donde cerca de tres cuartas partes de sus aproximadamente 780.000 habitantes pertenecen a esta comunidad.

En especial en aquellos de bajos recursos, casi una de cada cuatro personas en el distrito vive por debajo del umbral de pobreza, según datos del censo.

También ha sido un fuerte defensor de la comunidad inmigrante y la indocumentada a la que define como "el motor" de la industria agrícola del país.

Señala cómo Valadao votó a favor en el Congreso de dar más recursos a las autoridades migratorias para la campaña de deportaciones de Trump y los recortes en programas de salud pública.

Desde que entró en la elección primaria, Villegas ha señalado que no ha adquirido compromiso con grandes corporaciones que promueven políticas en beneficio de sus accionistas.

"Es un sistema corrupto ¿Cómo es que tenemos un hombre como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que está gastando multimillones de dólares en esta elección porque él no quiere pagar sus impuestos", cuestiona.

Las contribuciones del fundador de Tesla durante el ciclo electoral de 2026 superan los 442 millones de dólares, muy por encima de los aproximadamente 290 millones que destinó en 2024.

"Voy a luchar para quitar ese dinero corrupto de nuestro sistema; para garantizar salud médica para todos en este país y para la reforma migratoria", puntualizó. EFE

amv/lfp

(foto) (video)