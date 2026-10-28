MSF avisa de que la violencia en la capital se ha disparado tras la desaparición de los militares salvadoreños

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Médicos sin Fronteras ha alertado de que los niveles de violencia en la capital de Haití, Puerto Príncipe, se ha multiplicado desde la desaparición hace diez días de cuatro militares salvadoreños, y que la ciudad está siendo escenario de "intensos tiroteos y explosiones causada por drones" en el noreste de la urbe, el último paradero conocido de los soldados.

MSF ha atendido, desde el 18 de octubre hasta este pasado lunes, a 30 personas heridas por disparos o por estas explosiones en los hospitales de Tabarre y Cité Soleil, donde trabajan sus cooperantes, y llama urgentemente a autoridades y a todas las partes implicadas para que "protejan a la población civil y garanticen el acceso a los centros de salud a todas las personas heridas o enfermas, sin distinción alguna".

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"Nos preocupa enormemente este repunte de la violencia en varios barrios densamente poblados de la capital", afirma Davina Hayles, jefa de misión de MSF en Haití. "Entre las víctimas, hemos atendido a muchas mujeres y niños; resulta estremecedor verlos llegar a nuestros hospitales con heridas provocadas por disparos o explosiones", avisa.

DESPLIEGUE SALVADOREÑO

Fuentes del Gobierno haitiano han confirmado al portal Alter Presse que ahora mismo en Haití, y especialmente en Puerto Príncipe, han sido desplegados en las últimas horas más de un millar de militares, aproximadamente unos 1.300 soldados, para participar en las tareas de búsqueda de sus compañeros en medio de la extrema violencia.

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Las operaciones han comenzado en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, donde los militares desaparecieron después de una emboscada organizada por las bandas criminales que desde hace años imponen su ley en la ciudad y otras partes de Haití. El Gobierno salvadoreño todavía no se ha pronunciado al respecto.

Precisamente este pasado domingo, un líder pandillero publicó un vídeo dirigido al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el que dio por muertos a los militares durante lo que describió como un ataque equivocado.

Wilson Joseph alias 'Lanmo Sanjou', líder de Los 400 Mawozo, una de las pandillas más temibles de la capital y perseguido por Estados Unidos, afirmó que los cuatro salvadoreños están muertos como consecuencia "un error" después de que ingresaran a territorio controlado por los Chen Mechan, una pandilla vecina, y unos pistoleros abrieran fuego.

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Según explicó, la banda había avistado un vehículo desconocido en su territorio y sus miembros "tomaron medidas, provocando la muerte de los extranjeros". Esta declaración no ha podido ser verificada y los militares siguen oficialmente desaparecidos.