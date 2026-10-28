Mónica García: "Las imágenes delatan que ha sido un impacto importante y, por tanto, una tragedia importante"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha suspendido toda su agenda institucional ante la gravedad del accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre Mora y Urda (Toledo), ha asegurado que "las imágenes delatan que ha sido un impacto importante y, por tanto, una tragedia importante".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha explicado que ha contactado con los gobiernos de Madrid y Castilla-La Mancha, y sus respectivos consejeros de Sanidad, para poner a su disposición todos los recursos necesarios disponibles, incluidos los hospitales y las unidades de cuidados intensivos.

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"Estamos a la espera de ver no solamente cuántos son los fallecidos sino también cuáles son las personas que puedan necesitar de unos cuidados intensivos y cuáles son las personas que están a salvo", ha señalado

Según ha informado, su departamento sigue el suceso con "enorme preocupación". Asimismo, ha recordado que el Ministerio ha estado trabajando durante este año en un atlas de asistencia para este tipo de sucesos y ha asegurado que están preparados para atender a los heridos en colaboración con las distintas comunidades autónomas.

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Al respecto, en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, García ha explicado que se están desplegando todos los servicios de emergencia de Madrid y Castilla-La Mancha, liberando camas de UCI y quirófanos. Y ha destacado la necesidad de prestar atención especializada a los pacientes politraumatizados y ha confiado en que los equipos de emergencia puedan acceder cuanto antes a las personas que permanecen en los vagones dañados.