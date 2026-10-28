La oposición pide explicaciones al ministro de Exteriores sobre el paso de Bolsonaro en su huida a EEUU

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Un diputado de la oposición argentina ha presentado este miércoles ante el Congreso una solicitud de comparecencia del ministro de Exteriores, Pablo Quirno, tras la escala en territorio argentino de Flávio Bolsonaro en su huida a Estados Unidos, pese a que tenía anulados los pasaportes.

La iniciativa, presentada por el diputado Pablo Juliano de la coalición de centro-derecha Provincias Unidas, pide "citar" al titular de Exteriores ante el pleno de la cámara baja del Parlamento para que éste "brinde explicaciones detalladas, precisas y documentadas" sobre la entrada y posterior salida del senador y excandidato presidencial brasileño de territorio argentino.

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Así lo recoge un documento difundido por el diputado en sus redes sociales, donde afea que Bolsonaro pudiera entrar en Argentina "pese a" tener prohibido abandonar Brasil por orden del Supremo, "la eventual intervención de funcionarios" argentinos para facilitar dicho desplazamiento.

Del mismo modo, pondrá sobre la mesa la "la participación de la empresa Baires Fly S.A.", vinculada al empresario Sergio Mastropietro --procesado por presunta corrupción y blanqueo de capitales relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)-- y las "consecuencias institucionales y diplomáticas para las relaciones bilaterales" entre Argentina y Brasil.

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El texto, que recoge 91 preguntas dirigidas al ministro de Exteriores, quiere "determinar si el territorio argentino fue utilizado para facilitar la salida internacional de una persona alcanzada por restricciones judiciales dictadas por las autoridades competentes de un Estado extranjer.

De igual modo, preguntará si existió conocimiento previo, colaboración, asistencia o intervención de funcionarios nacionales; si se utilizaron recursos públicos, estructuras de seguridad, inteligencia o servicios aeroportuarios para concretar el traslado; y si el Poder Ejecutivo Nacional cumplió las obligaciones internacionales de cooperación judicial, buena fe y respeto recíproco entre Estados".

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"Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a Argentina por (la provincia de) Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos", ha defendido en sus redes sociales el diputado.

EL FRENTE DE IZQUIERDA DEMANDA A MILEI

A esto se suma que el presidente Javier Milei ha sido denunciado por "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación" en relación con la huida de Bolsonaro.

La demanda, interpuesta por el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano, apunta asimismo a "funcionarios de Inteligencia, seguridad y diplomacia por la impunidad otorgada" al excandidato presidencial, ha dicho el denunciante en sus redes sociales, donde ha difundido el texto.

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"Milei ha sido parte fundamental de una conspiración internacional dirigida por (el presidente estadounidense, Donald) Trump para asegurarle a Flávio Bolsonaro eludir la investigación de la Justicia de Brasil, usando incluso para ello bienes del propio Estado argentino. Su máximo asesor Santiago Caputo, que tiene a su cargo la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), se trasladó hasta Puerto Iguazú para dirigir personalmente la fuga. Esta actuación clandestina constituye un hecho de gravedad inusitada", ha agregado.

Flávio Bolsonaro, investigado por un presunto blanqueo de capitales y financiación extranjera irregular de su campaña, entró a territorio argentino a las 22.50 horas (hora local) por tierra, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves --que conecta la localidad brasileña de Foz do Iguaçu con la argentina de Puerto Iguazú--, según ha confirmado la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina.

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De acuerdo con las informaciones del diario 'La Nación', Bolsonaro y su familia fueron escoltados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto de la provincia argentina de Misiones, desde donde viajó a Ecuador, última escala antes de Miami.