Guardar

Joint Commission Enterprise nombra a la Dra. Subashnie Devkaran para dirigir la estrategia y las operaciones internacionales

PR Newswire

PUBLICIDAD

OAKBROOK TERRACE, Ill., 28 de octubre de 2026

OAKBROOK TERRACE, Ill., 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Subashnie Devkaran, PhD, MSc, BSc, se unirá a la empresa Joint Commission como vicepresidenta ejecutiva y directora internacional el 2 de noviembre de 2026. En este cargo, liderará la estrategia internacional y fortalecerá la presencia de la empresa en mercados globales clave para ampliar su misión.

PUBLICIDAD

James I. Merlino, MD, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la Joint Commission: "Subashnie aporta un profundo conocimiento de los desafíos en materia de seguridad y calidad que enfrentan los sistemas de atención médica en todo el mundo, junto con un compromiso con un cambio significativo." Su liderazgo nos ayudará a aumentar el alcance y el impacto de la Joint Commission a nivel mundial, marcando la diferencia en la vida de más pacientes."

El Dr. Devkaran cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector sanitario en cuatro continentes, habiendo trabajado recientemente en la Clínica Mayo y en el Centro Robert D. y Patricia E. Kern para la Ciencia de la Prestación de Servicios de Salud. También fue consultora de Joint Commission International durante nueve años y formó parte del Consejo de Administración de Joint Commission Resources, cargo que dejará próximamente.

PUBLICIDAD

Jonathan B. Perlin, MD, PhD, presidente y director ejecutivo de la Joint Commission: "A medida que aumenta la complejidad de la atención médica en todo el mundo, las organizaciones de atención médica se benefician de contar con un socio que les ayude a respaldar su compromiso con los más altos estándares de calidad y seguridad del paciente." Bajo el liderazgo de Subashnie, profundizaremos nuestro conocimiento de los sistemas sanitarios internacionales, lo que permitirá a las organizaciones globales lograr mejoras significativas para los pacientes.

Dr. Devkaran: "Espero poder evaluar las oportunidades de expansión, fortalecer las relaciones y garantizar que los servicios internacionales de la Joint Commission reflejen las prioridades sanitarias locales y la dinámica del mercado, ayudando en última instancia a los sistemas de salud a traducir los altos estándares en mejores resultados para los pacientes."

PUBLICIDAD

El Dr. Devkaran obtuvo títulos de la Escuela de Negocios de Edimburgo en la Universidad Heriot-Watt, del Real Colegio de Cirujanos y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Witwatersrand. El Dr. Devkaran es miembro del American College of Healthcare Executives (FACHE) y de la International Society for Quality in Healthcare (ISQua), y cuenta con la certificación de Profesional Certificado en Calidad de la Atención Médica (CPHQ).

Acerca de Joint Commission InternationalJoint Commission International (JCI), establecida en 1994, es una filial sin fines de lucro de Joint Commission, dedicada a mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente en todo el mundo. A través de la acreditación y certificación internacional, los servicios de asesoramiento, las publicaciones y los programas educativos, JCI trabaja con organizaciones sanitarias, agencias de salud pública y ministerios de salud en más de 80 países para posibilitar y reafirmar los más altos estándares de calidad en la atención médica y seguridad del paciente para todos.

PUBLICIDAD

Obtenga más información en https://www.jointcommission.org/en.

Contacto de prensaMcKenzie Naylor(480) 205-8189press@jointcommission.org

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/joint-commission-enterprise-nombra-a-la-dra-subashnie-devkaran-para-dirigir-la-estrategia-y-las-operaciones-internacionales-302921793.html

FUENTE Joint Commission International