Harry Kane y Skechers celebran su Balón de Oro con un cortometraje y un anillo exclusivo

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El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane y la marca de material deportivo Skechers han celebrado el Balón de Oro concedido este lunes en Londres con el lanzamiento del cortometraje 'Mark of Greatness' y la elaboración de un anillo de joyería único creado para el internacional inglés.

Harry Kane ha alcanzado la cúspide de su carrera al proclamarse mejor jugador de fútbol del año tras un curso en el que el delantero inglés ha batido todos los récords, con 73 goles.

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Para inmortalizar este triunfo sin precedentes, Skechers Fútbol ha presentado 'Mark of Greatness', una campaña visual que celebra tanto la gesta deportiva del delantero como el legado que hay detrás de ella y que puede verse en las redes sociales de la firma estadounidense.

La pieza transporta al espectador a un universo cautivador en el que un misterioso artesano ha pasado años en absoluta soledad perfeccionando un anillo único dentro de un taller que funciona a modo de cápsula del tiempo. Toda la estructura de la película gira en torno a un momento: la presentación del anillo terminado.

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La narrativa del vídeo se construye con contención y muchas sugerencias, guiando al espectador a través de una llamada telefónica, mecanismos ocultos y un eje secreto, antes de la gran revelación. Además, el metraje está repleto de 'easter eggs', colocados con absoluta intencionalidad, permitiendo al espectador conectar de forma natural todas las piezas de esta historia. La revelación final resulta a la vez sorprendente e inevitable.

El elemento central que une toda la narrativa de esta campaña es una obra maestra de la orfebrería: Skechers ha encargado a 'Deakin&Francis', una de las casas joyeras más antiguas y legendarias de Inglaterra, la creación de un exclusivo sello de oro para el jugador, hecho a mano e inspirado por la propia figura de Kane y su logro.

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