El World Infrastructure Forum (WIF) sitúa la resiliencia climática y la inversión como futuro del sector

05/11/2018 Sequía, cambio climático ECONOMIA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA SOCIEDAD URV

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El World Infrastructure Forum (WIF) ha celebrado este miércoles en Madrid la jornada inaugural de su encuentro internacional, en la que representantes del ámbito empresarial, financiero, académico e institucional han defendido la necesidad de situar la resiliencia climática, la movilización de capital y la innovación tecnológica en el centro de la planificación de las infraestructuras.

Durante la sesión centrada en las infraestructuras digitales, los ponentes han evaluado los retos que plantea el auge de los centros de datos en materia de disponibilidad energética, consumo de agua y ordenación del territorio.

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Así, el director gerente y socio de grupo de Boston Consulting Group (BCG), Amir Ganaba, ha señalado que el reto en Europa radica en ejecutar los proyectos a tiempo y ha solicitado marcos normativos estables y acceso a la red eléctrica.

A este respecto, el científico investigador principal del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Deepjyoti Deka, ha reclamado transparencia en los consumos hídricos y energéticos, mientras que el director ejecutivo de ACS Digital y Energía, Vicente Maraña, ha opinado que estas instalaciones deben considerarse infraestructuras críticas y no meras operaciones inmobiliarias.

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La presidenta de Vinci Highways, Belén Marcos, ha defendido el papel de la colaboración privada en la modernización de las redes viarias y ha asegurado que la sostenibilidad fortalece el negocio, tras indicar que su entidad ha incrementado su rendimiento por encima del 70% y ha disminuido sus emisiones directas un 25% desde 2018.

En el panel sobre dinámicas de mercado, el director de inversiones de Energía, Metales y Minerales de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Ignacio de Calonje, ha expuesto que la coyuntura geopolítica y macroeconómica ha condicionado el avance de la descarbonización a la viabilidad económica directa.

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Por su parte, el director de Sostenibilidad de Acciona, José Luis Blasco, ha explicado que electrificar procesos internos ha reportado retornos en plazos inferiores a cuatro años, al tiempo que el director de Sostenibilidad de Ferrovial, Valentín Alfaya, ha valorado la introducción de asfaltos resistentes a temperaturas extremas para disminuir costes de mantenimiento.

Ya en el ámbito de la financiación, el jefe de la Secretaría de Blue Dot Network en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Edwin Lau, ha subrayado que acreditar parámetros de adaptación climática reduce los costes de financiación en los proyectos.

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Asimismo, la jefa de Transformación del Negocio de Sostenibilidad de BBVA, Elvira Calvo, ha abogado por incorporar la resiliencia en los pliegos de contratación pública y servirse de la banca de desarrollo para atraer inversión privada.

En esta línea, el director gerente de BCG, Jonathan Jameson, y el asesor económico jefe en clima del Banco Mundial, Stéphane Hallegatte, han instado a respaldar con recursos públicos las soluciones basadas en el medio ambiente y en los beneficios estructurales que no son asumidos directamente por los inversores privados.

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En cuanto a las cadenas de suministro, el responsable de asuntos corporativos para Europa occidental en Cemex, Antonio Cases, y el investigador del Instituto Jacques Delors Guillaume Arditti han alertado sobre la presión en la demanda de materiales críticos como el cobre y el litio, apostando por el reciclaje de hormigón y los acuerdos público-privados a largo plazo.

La jornada ha concluido con un debate en el que la responsable de inversiones de Allianz Global Investors, Marta Pérez, el vicepresidente sénior de Aecom, Rodrigo Mascaró, y el director de Estrategia de Acciona, Alejandro Jiménez, han coincidido en la urgencia de atraer talento técnico hacia las redes de energía y perfeccionar los modelos de evaluación de riesgos para garantizar la viabilidad futura de los activos.

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