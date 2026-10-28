El italiano Alberto Angela describe a Julio César como "gran político, cínico, feroz y corrupto" en su nuevo libro

28/10/2026 "César. La Conquista de la eternidad", un libro de Alberto Angela (La Esfera de los Libros). SOCIEDAD LA ESFERA DE LOS LIBROS - ALBERTO ANGELA

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El escritor y paleontólogo italiano Alberto Angela ha presentado este miércoles 28 de octubre su nuevo libro 'César. La conquista de la eternidad' (La Esfera de los Libros) y ha descrito al emperador romano como un "gran político", "cínico", "feroz" y también "corrupto".

La novela, número uno en ventas en Italia, reconstruye la conquista de Julio César de la Galia, tomando como guía el libro que el propio emperador romano escribió sobre la batalla, 'De bello Gallico', que constrata con una investigación arqueológica e histórica.

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"Es como si preguntas a uno del Real Madrid o del Barça cómo ha sido el clásico. Cada uno te va a interpretar el partido de una manera, pero el resultado es el que es. La historia es la que es, César lo cuenta de una manera, que hemos contrastado con una investigación", ha bromeado el italiano sobre la veracidad de las palabras del emperador.

Angela ha detallado que fue ese suceso que se relata sobre la guerra de las Galias el que convirtió al político militar en el hombre "eterno" al que hoy se conoce. Una persona, ha señalado, con el físico de "Clint Eastwood", "vanidoso", "corrupto", pero un "gran líder y político", que transformó una pequeña Roma en un gran imperio con más de 40 millones de personas.

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"César desde luego puede ser acusado de crímenes contra la humanidad, por supuesto, pero en esa época se hacía así (...) Este libro nos enseña lo cruel y feroz que era Roma en ese momento y lo fundamental que es estar unidos en este momento en que nos encontramos", ha destacado el autor, quien ha comparado la desunión de la Europa de la época con la actualidad, y ha subrayado la "importancia" de proteger el continente y su "modo de pensar".

En este sentido, el autor italiano, que es la primera vez que promociona un libro en España, ha destacado que esta obra, a pesar de tratar de la guerra, es un manifiesto "contra la guerra", que habla del presente y de la "fragilidad" del mundo actual.

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IA PARA RECONSTRUIR EL ROSTRO DE JULIO CÉSAR

El escritor --autor de otras novelas también publicadas por La Esfera de los Libros como 'Un día en la antigua Roma' y 'Amor y sexo en la antigua Roma'-- ha detallado también el proceso de incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en el proyecto para la reconstrucción del rostro del emperador en la portada del volumen, así como en escenas de la batalla y momentos de la vida cotidiana del César, que se han incluido en el booktrailer y en las páginas de la propia obra.

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"Nos hemos basado en dos bustos de César para su imagen. Uno que se hizo cuando estaba muerto ya y otro que hicieron los romanos en el que lo representaron más joven que cuando se fue a la Galia. De ahí sale esta imagen 360º de cómo era el César. Tenía una cara memorable", ha explicado.

La biografía comienza en el año 58 antes de Cristo, cuando Julio César emprendió la invasión de la Galia, un suceso que el autor ha definido como un "viaje irrepetible a la Antigüedad" en el que aborda tanto "el genio militar y político" como sus "zonas oscuras" a través de un estilo "dinámico" en forma de novela.

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Una obra histórica que, ha confesado el italiano, en ocasiones le recuerda a "Juego de Tronos" e incluso a "Indiana Jones".