El ciclón Arnab golpea la India con vientos de hasta 150 km/h y más de 180.000 evacuados

Guardar

Nueva Delhi, 28 oct (EFE).- El ciclón Arnab tocó tierra este miércoles en la costa oriental de la India con ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, provocando inundaciones, cortes de electricidad, la suspensión de operaciones en tres aeropuertos y la evacuación preventiva de más de 180.000 personas.

"La tormenta ciclónica muy severa Arnab (...) cruzó las costas de Andhra Pradesh y Yanam entre Bapatla y Visakhapatnam (...) entre las 02:00 y las 08:00 horas (IST) de hoy, 28 de octubre, con una velocidad máxima sostenida del viento de 125-135 km/h y ráfagas de 150 km/h", informó el Departamento Meteorológico de la India (IMD), que añadió que "el proceso de entrada a tierra se ha completado".

PUBLICIDAD

Las autoridades evacuaron a decenas de miles de personas en Andhra Pradesh y el vecino estado de Odisha ante el riesgo de inundaciones y fuertes vientos, mientras que miles de residentes fueron trasladados a refugios temporales.

Las fuertes precipitaciones anegaron campos de arroz y zonas bajas en varios distritos costeros de Andhra Pradesh, donde las autoridades mantienen alertas por inundaciones y posibles desbordamientos.

En redes sociales, numerosos vídeos mostraron árboles derribados por el viento y carreteras afectadas por el fuerte oleaje, mientras que equipos de emergencia trabajaban para retirar obstáculos y restablecer el suministro eléctrico en las zonas golpeadas.

El Ministerio de Aviación Civil informó de que las operaciones quedaron suspendidas en los aeropuertos costeros de Visakhapatnam, Vijayawada y Rajahmundry, provocando la cancelación de decenas de vuelos de compañías como Air India e IndiGo.

Los efectos del meteoro mantienen también en alerta al vecino Nepal, donde las autoridades pidieron a la población y a los turistas permanecer en "alerta máxima" ante las fuertes lluvias, crecidas repentinas de ríos y posibles avalanchas en el Himalaya que puede provocar el remanente de Arnab.

PUBLICIDAD

La alerta llega dos meses después de las devastadoras inundaciones de agosto en Nepal, que dejaron más de 1.450 cuerpos recuperados y cerca de 5.000 personas todavía desaparecidas.

El IMD indicó que el ciclón continuará desplazándose hacia el norte-noroeste durante las próximas horas y se debilitará progresivamente a medida que avance sobre tierra. EFE

(foto) (video)