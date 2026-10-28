El Banco Central de Chile mantiene los tipos de interés en el 4,5% por séptima reunión consecutiva

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El Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) ha mantenido por séptima reunión consecutiva los tipos de interés en el 4,5%, aunque estará atento a posibles señales de mayor transmisión o persistencia de la inflación por los 'shocks' y la incertidumbre, que es "mayor a la habitual".

"Los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante. Si bien en su conjunto los datos de IPC han estado en línea con lo previsto, las proyecciones para los próximos meses aumentan significativamente, ubicándose por encima de la trayectoria del escenario central del IPoM [Informe de Política Monetaria]", ha explicado en un comunicado.

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"Esto ocurre en un escenario donde las perspectivas de corto plazo para la actividad se reducen, principalmente por factores de oferta ligados a la minería y el 'shock' climático. Si bien se anticipa que la economía local retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto", ha completado.

El BCCh ha indicado que la "inusual intensidad" del fenómeno de 'El Niño' ya ha comenzado a pesar sobre los precios internacionales de los alimentos, lo que se suma al encarecimiento de la energía, el transporte y los fertilizantes provocado por la guerra de Irán. Sin embargo, los precios del cobre se mantuvieron cerca de los niveles registrados en la reunión anterior.

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Además, el instituto emisor ha constatado el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales ante un entorno marcado por las expectativas de una orientación más restrictiva en política monetaria, la caída de las Bolsas, el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los tipos de interés a largo plazo.