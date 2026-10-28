Democracia21 concurre en Madrid y Barcelona con un experto en vivienda, un médico y personas del mundo empresarial

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El partido Democracia 21 ha presentado a las listas por Madrid y Barcelona para concurrir a las elecciones del próximo 29 de noviembre, situando entre los cinco primeros puestos de cada circunscripción a un médico, un "experto" en "vivienda asequible", un "ecólogo del paisaje" y personas del mundo empresarial.

Unas listas que buscan "abrir la política a personas con experiencia profesional acreditada, criterio propio y vocación de servicio público", y "un papel activo" de los jóvenes, según ha explicado en un comunicado difundido este martes.

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Solo presentará listas por estas dos circunscripciones, una elección que responde a "una implantación por etapas de un proyecto nacional" que tiene el objetivo de presentarse "en todo el territorio en las próximas convocatorias electorales". La formación ha reunido los avales necesarios para formalizar las candidaturas y ha superado "en un 30%" las firmas requeridas.

Por Madrid, el partido ha presentado a la candidata a la presidencia, Miriam González, seguido a Manuel Rodríguez, "arquitecto por la Universidad Politécnica de Catalunya y experto en promoción inmobiliaria y vivienda asequible" para centrarse en "uno de los principales problemas del país".

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En tercer lugar, Carmen Truyols, "médica especialista en anestesiología y Reanimación, formada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Juan González-Barba, diplomático de carrera desde 1991 y con experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde fue director general para el Magreb; y en quinto lugar, Marice Sánchez-Maican, "especializada en transformación digital e inteligencia artificial".

David Andrés, extrabajador de la consultora Deloitte y fundador de una empresa de asesoramiento a "startups", encabeza la lista por la provincia de Barcelona. Le acompaña Noelia Rebón, doctora en Derecho, "especializada en protección jurídica de la infancia y la adolescencia, acoso escolar, ciberacoso y Derecho Educativo".

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También concurre Fernando Aparicio, ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de Cataluña, fundador de una empresa "dedicada a la consultoría y asesoramiento de empresas constructoras"; Susa López, responsable de "instrumentos financieros" de una organización sin ánimo de lucro dedicada a trabajar en países en desarrollo y mercados eléctricos emergentes".

Por último, en quinto lugar, José Francisco Lascurain, un "ecólogo del paisaje" con investigaciones sobre "la gestión de los espacios naturales periurbanos".