Cosmonautas rusos preparan robot operado en modo avatar para puesta en marcha en la EEI

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Moscú, 28 oct (EFE).- Los cosmonautas rusos que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) comenzaron el ensamblaje del sistema robótico Teledroid, que permitirá operar a distancia un robot antropomorfo tanto dentro de la estación orbital como en el espacio, informó hoy la agencia espacial rusa Roscosmos.

"Los cosmonautas de Roscosmos en la EEI preparan el equipamiento para el experimento de gran envergadura Teledroid", indicó la agencia en Telegram, donde publicó un vídeo del proceso.

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Según Roscosmos, se trata de un robot antropomorfo controlado a distancia para cumplir misiones "en régimen de avatar, tanto a bordo de la EEI como sobre su superficie".

"Varios elementos del equipamiento, incluyendo el 'puesto de operación del cosmonauta' llegaron a la EEI a bordo del carguero espacial Progress MS-35 en septiembre. Ahora los cosmonautas Piotr Dubrov y Anna Kíkina lo instalan y lo preparan para el cumplimiento de las primeras pruebas con el uso de modelos virtuales" mientras no ha llegado el robot.

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Según Roscosmos, los restantes elementos serán trasladados a la plataforma orbital a bordo del siguiente carguero espacial ruso.

El vídeo muestra como los cosmonautas abren la caja en la que se encuentran los componentes, fijan el exoesqueleto a la pared y hacen pruebas.

El sistema cuenta con un mando de control en forma de exoesqueleto con gafas de 3D, un módulo de procesamiento informático, el propio robot y una cámara externa que permite observar el trabajo en tercera persona.EFE

(vídeo)