Chad rechaza las acusaciones de Níger sobre un ataque con dron y pide a Niamey pruebas de sus señalamientos

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El Gobierno de Chad ha rechazado las acusaciones de Níger sobre su responsabilidad en un ataque con dron contra el norte del país y ha exigido a Niamey que presente pruebas para respaldar estos señalamientos y que privilegie el diálogo para abordar el aumento de las tensiones bilaterales durante las últimas semanas.

En un comunicado firmado por el ministro de Comunicaciones y portavoz del Gobierno, Gassim Chérif Mahamat, Yamena ha reseñado que "no ordenó, perpetró ni apoyó" ninguna operación militar contra el país vecino, antes de rechazar que esté dando apoyo a "mercenarios" que operan en Níger.

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Así, ha destacado que unas declaraciones públicas no sirven para demostrar la responsabilidad de un Estado en un ataque armado y ha solicitado a Niamey que comparta las pruebas con las que cuente para respaldar sus afirmaciones, según ha recogido la Oficina Nacional de Medios Audiovisuales (ONAMA).

Yamena ha expresado además su apoyo a una investigación internacional "independiente", ya pedida por Níger, y ha destacado que no aceptará ser presentado como responsable de las "dificultades internas a nivel de seguridad" en el país vecino, antes de pedir que se evite una "lógica de sospechas y confrontación".

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En esta línea, ha incidido en que ha denunciado en varias ocasiones durante ellos últimos años sobre la presencia de grupos rebeldes chadianos en territorio nigerino, antes de argüir que estas formaciones son "hostiles" a las autoridades de Chad, al tiempo que ha reseñado que está comprometido con la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel.

Por último, ha pedido a las autoridades de Níger que "ponga fin a las acusaciones públicas" y ha mostrado su disposición a contactos "directos" y fundamentados en "hechos demostrados", antes de ahondar en que no permitirá "acusaciones contra su honor, su soberanía, su integridad territorial o la seguridad de su población".

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El comunicado ha llegado en respuesta a las acusaciones de la junta militar nigerina, que el martes convocó al embajador de Chad para protestar por la muerte de dos personas en un ataque perpetrado con un dron lanzado desde territorio del país vecino con supuesto "apoyo de Francia", al tiempo que exigió el fin de las "acciones hostiles" y el pago de compensaciones por este incidente.

Las autoridades nigerinas detallaron que el ataque fue perpetrado contra una zona montañosa en la provincia de Agadez (norte), un área situada cerca de las fronteras con Argelia y Libia y que cuenta con importantes rutas de contrabando, así como con actividad de grupos armados.

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Asimismo, criticó a Chad por su "postura hostil" y acusó a Yamena de "ofrecer profundidad estratégica a mercenarios" responsables de ataques en Níger, motivo por el que tomó la decisión de elevar la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) para que se pronuncien sobre estas denuncias.

Las tensiones bilaterales han aumentado drásticamente desde septiembre, cuando Níger acusó a Francia y algunos de sus socios en África, entre ellos Chad, Benín y Costa de Marfil, de estar implicados en un intento de golpe de Estado que fue abortado por las tropas nigerinas con apoyo del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo control del Ministerio de Defensa de Rusia--.

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