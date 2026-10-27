Trump felicita al líder independentista de Quebec 22 días después de su victoria

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Washington, 27 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al primer ministro de Quebec, y líder del independentista Partido Quebequés (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, 22 días después de que éste ganase las elecciones provinciales.

"¡Felicitaciones a Paul St-Pierre Plamondon por su victoria!", escribió el mandatario en su red Truth Social en un mensaje que acompañó con un enlace a una información del periódico The Irish Time titulada "Los separatistas ganan las elecciones provinciales de Quebec, un revés para Mark Carney".

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La felicitación llega 22 días después de los comicios provinciales, en un contexto de tensiones comerciales entre Washington y Ottawa, y de frecuentes desencuentros entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Esta semana, Trump afirmó que, en las negociaciones comerciales que los dos países mantienen, Canadá estaba dispuesta a dar a EE.UU. "cualquier cosa en este momento", mientras Carney sostuvo que los posibles avances se debían a que Washington se estaba acercando a la posición de su país.

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Los choques entre ambos mandatarios han sido frecuentes en los últimos meses a cuenta de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos canadienses y por las reiteradas declaraciones de Trump sobre convertir Canadá en el estado número 51 del país. EFE