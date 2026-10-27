Rusia y Ucrania cumplen plenamente la tregua declarada en Jersón, según Kiev

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Kiev, 27 oct (EFE).- Rusia y Ucrania cumplen plenamente la tregua declarada por ambos bandos en una parte del frente sur para permitir la evacuación de la población que quedaba en la localidad de Oleshki, en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Jersón, según dijo en sus redes sociales el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets.

“No se han registrado violaciones del alto el fuego de ninguno de los dos bandos”, dijo Lubinets refiriéndose al período transcurrido desde la entrada en vigor de la tregua a las 03:00 hora local (01:00 GMT) hasta las 17.30 hora ucraniana (15.30 GMT) de este martes.

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Lubinets agregó que su oficina lleva a cabo la misión humanitaria para la que se ha declarado esta tregua junto con la defensora del pueblo rusa, Yana Lantrátova, "con la mediación y la coordinación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump", que, según dijo la Casa Blanca y han repetido también ucranianos y rusos, hizo posible el acuerdo.

El defensor del pueblo ucraniano dijo asimismo que el alto el fuego se espera que dure hasta el 1 de noviembre a las 22:59 hora ucraniana (20:59 GMT), cuando faltará un minuto para que termine el día en Moscú, como ya había adelantado previamente el negociador ucraniano y jefe del grupo parlamentario oficialista, David Arajamia.

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En su mensaje al respecto, publicado en Telegram, Arajamia había destacado la importancia de esta tregua al ser, según dijo, el cese de las hostilidades en un segmento más amplio del frente que se haya declarado desde el comienzo de esta guerra.

Arajamia destacó asimismo la importancia que el éxito de esta iniciativa pueda tener para avanzar hacia la paz en Ucrania.

La periodista estadounidense Zarina Zabrisky dijo en su cuenta de X antes de que Lubinets publicara su mensaje sobre el cumplimiento de la tregua que era la única informadora extranjera que se encontraba en la ciudad de Jersón cubriendo los acontecimientos.

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Zabrisky afirmó no haber escuchado durante la jornada más explosiones que las de las minas que estaban siendo detonadas a distancia para permitir la evacuación de los residentes que quedaban en Oleshki, que no podían recibir suministros de comida o medicamentos debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo ruso, según denunció repetidamente en las últimas semanas Ucrania.

Jersón es la capital de la región homónima y está situada a menos de diez kilómetros en línea de Oleshki. Ambas localidades están separadas por el río Dniéper.

Jersón está en la orilla occidental y bajo control ucraniano, mientras que Oleshki queda en la margen izquierda y está en manos de los rusos.

El primer día de la tregua coincidió con una llamada del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, para hablar de una salida negociada a la guerra. EFE

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