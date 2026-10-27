Israel abre las urnas en unas elecciones clave para Netanyahu tras 3 años de guerras

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- Los colegios electorales en Israel abrieron este martes a las 7:00 hora local (5:00 GMT) para acoger las primeras elecciones desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, en las que se decidirá quién gobernará el país tras algunos de sus años más violentos y con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, segundo en las encuestas.

Está previsto que Netanyahu vote a las 11:00 horas (9:00 GMT) en un colegio electoral del barrio de Katamón, en Jerusalén Oeste, mientras que su principal rival, Gazi Eizenkot lo hará unas tres horas después en un colegio en la urbe de Herzliya, cerca de Tel Aviv, según anunciaron sus respectivos partidos anoche.

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Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes. EFE

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