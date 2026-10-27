Los partidos árabes de Israel celebran sus resultados tras la explosión de participación

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- Las formaciones árabes de Israel, la Lista Conjunta y Raam, celebraron en la noche de este martes su elevado resultado en escaños de ambas formaciones gracias a un pico de participación de sus votantes, que vieron como un golpe de efecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Es un día histórico", aseguró el presidente de la Lista Conjunta, Yusef Yabarín, en un comunicado compartido por el partido. "La ciudadanía se ha pronunciado y depositado su confianza en nosotros de manera inequívoca. Nuestro mensaje es claro y contundente: ¡el 'gobierno de derramamiento de sangre' debe marcharse!".

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El líder de la Lista Conjunta, que engloba los partidos de la izquierda árabes Jadash, Taal y Balad, aseguró que las formaciones árabes se han convertido en una fuerza "que no puede ser ignorada" y sin cuya voz no se puede construir un futuro para el país.

Mansur Abás, líder del islamista Raam, también vio en la alta participación de los árabes israelíes (mayoritariamente palestinos con ciudadanía de Israel) como una reacción a las políticas del Ejecutivo: "Y sí, queremos cambiarla en casi todos los sentidos", declaró a la Cadena 12 de la televisión nacional.

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El líder de Raam añadió que un alto cargo del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, le "contactó hace unos días", aunque no dio detalles sobre la conversación.

Sin embargo, Abás (que se ha mostrado favorable previamente a apoyar gobiernos de Netanyahu), sentenció: "Con los números que tenemos ahora no hay Gobierno".

Las encuestas a pie de urna dan entre 53 y 52 escaños al bloque opositor, liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot, frente a los en torno a 50 del bloque del todavía mandatario, Benjamín Netanyahu.

Dado que ninguno alcanza la mayoría parlamentaria (61 de los 120 escaños del Parlamento), los entre 17 y 19 asientos que los sondeos dan a los árabes hacen de ellos una bisagra casi imprescindible para formar un Ejecutivo si los bloques se mantienen sin variaciones.

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Estas encuestan dan entre 10 y 11 asientos a la Lista Conjunta, y en torno a 7 a Raam.

Los resultados se producen después de una explosión de la participación en las localidades árabes de Israel. Entre los aumentos más destacados está el de Umm al Fahm, que pasó de una participación total en 2022 del 38,3 % a otra del 75,7 % este año; o Nazaret, que pasó del 48,3 % al 72,2 %.

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Otras localidades de ciudadanía mayoritariamente palestina con datos muy elevados son Rahat (82 %), Tamra (83,2 %) o Sajnin (86,8 %).EFE