El 76 % de la población global vive bajo un régimen autoritario, según índice

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Londres, 27 oct (EFE).- El 76 % de la población global vive bajo regímenes autoritarios o autocracias híbridas, de acuerdo con un índice presentado este martes en Londres que, junto con una herramienta de base de datos, buscan analizar las colaboraciones y alianzas transnacionales entre más de un centenar de actores políticos a nivel mundial.

De acuerdo con el 'Tyranny Tracker' ('Rastreador de tiranía'), publicado hoy por la entidad Human Rights Foundation (HRF), de los 179 países y territorios monitorizados, un 41,3 % son sistemas totalmente autoritarios (Rusia, China); un 34,8 % son regímenes autoritarios híbridos (India, El Salvador) y solo el 23,5 % restantes son considerados Estados democráticos.

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El acto de presentación en Londres estuvo encabezado por Yulia Naválnaya, presidenta de HRF y esposa del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni; y contó con la presencia, entre otros, del opositor venezolano Jesús Armas o la activista hongkonesa Carmen Lau.

"En el siglo XXI los dictadores se han vuelto más inteligentes y astutos. Aprenden el uno del otro, trabajan juntos y se ayudan los unos a los otros", dijo Naválnaya, que defendió que es imposible hacer frente a estos líderes autócratas sin un "análisis serio y un enfoque científico".

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Este rastreador pretende actualizarse de acuerdo a los acontecimientos geopolíticos recientes. En esta línea, la presidenta de HRF habló de la "histórica derrota" del régimen autoritario híbrido de Aleksandar Vucic en Serbia este domingo, y comentó que el regreso de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado a Venezuela, "podría cambiarlo todo".

A título personal, Naválnaya también habló del presidente ruso, Vladímir Putin y calificó de "sinsentido" que el emisario de la Casa Blanca para Moscú, Steve Witkoff lo calificase hace unos días como alguien "humanitario". "Putin mató a mi marido", sostuvo la viuda de Navalni, como evidencia de lo contrario.

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Junto con el Tyranny Tracker, la Human Rights Foundation presentó asimismo en colaboración con la entidad Action for Democracy el llamado 'Índice de Colaboración Autoritaria', un sistema de base de datos que monitoriza la colaboración entre regímenes, gobiernos y partidos de corte populista o autoritario en tiempo real.

Partiendo de un análisis desde el pasado 1 de abril hasta el 1 de octubre, entre las conclusiones destaca la colaboración cada vez más sistemática entre formaciones de ultraderecha en Europa -como el británico Reform UK, la Agrupación Nacional francesa, Alternativa por Alemania (AfD) o Vox, en España- especialmente en política exterior, bajo la premisa de estar "a la espera" de acceder eventualmente al poder.

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El índice también profundiza en la extensa red de alianzas autoritarias de China y Rusia a nivel global -desde Europa, hasta África o Latinoamérica-, y cómo unas dictaduras se imitan las unas a los otras y siguen las mismas prácticas para "profesionalizar" sus regímenes antiliberales, incluyendo la represión de disidentes. EFE

(foto)