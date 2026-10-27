Agencias

Eisenkot: "Haré todo lo posible para formar un gobierno sionista"

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El líder opositor israelí Gadi Eisenkot afirmó que hará "todo lo posible" para formar un gobierno sionista" que represente "a todos los ciudadanos de Israel por igual", después de unas elecciones en las que los israelíes votaron, añadió, "en contra de la continuación de (Benjamín) Netanyahu como primer ministro".

En su comparecencia ante los candidatos y simpatizantes de su partido, tres horas y media después del cierre de colegios, Eisenkot aseguró que después de unos comicios con una participación tan alta -la mayor desde 1999- "sería un error ir a elecciones de nuevo". EFE

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