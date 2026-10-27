Cultura concede 31,5 millones en ayudas a 70 largometrajes, el 46% dirigidos por mujeres

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El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2026 por valor de 31,5 millones de euros.

De un total de 409 solicitudes presentadas, han resultado beneficiarios 70 proyectos, de los cuales 36 corresponden a la categoría de especial valor cultural y artístico, 24 pertenecen a la de documental y 10 a la de experimental.

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Por otra parte, de los 70 proyectos beneficiarios, 49 son coproducciones internacionales, 37 con participación española mayoritaria. En cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, de los 146 proyectos admitidos dirigidos exclusivamente por mujeres (41,6% del total de 351 proyectos admitidos), 31 han resultado beneficiarios, lo que supone algo más de un 46% del total de proyectos beneficiarios.

Asimismo, de los 152 proyectos admitidos con guion escrito únicamente por mujeres (43,5% del total), han resultado beneficiarios 36, lo que supone más del 51% del total de proyectos beneficiarios. Además, 29 proyectos con dirección y guion realizados exclusivamente por mujeres han obtenido ayudas, lo que representa más del 41% del total de beneficiarios.

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Respecto a la producción ejecutiva, de los 284 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo, han resultado beneficiarios 65, casi el 93% del total.

Por último, de los 334 proyectos admitidos que proponen la participación de un equipo técnico con al menos el 40% de presencia femenina en puestos de responsabilidad, 68 proyectos han recibido ayudas (el 97% de los beneficiarios).

Por comunidades autónomas, las ayudas se distribuyen entre productoras radicadas en nueve regiones: Cataluña (20), Comunidad de Madrid (14), Galicia (9), Comunitat Valenciana (7), Canarias (7), País Vasco (6), Andalucía (4), Islas Baleares (2) y Aragón (1).