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Broxel: la infraestructura financiera digital que puede impulsar el crecimiento económico de México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En una economía que busca motores de crecimiento más allá del comercio exterior, la infraestructura financiera digital gana peso estratégico. Broxel, con más de 30 millones de usuarios y más de 6 mil millones de transacciones SPEI procesadas en el último año, se posiciona como parte esencial de ese andamiaje.

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Una economía que se recupera, con la inversión rezagada

La economía mexicana creció 2.1% interanual en el segundo trimestre de 2026, tras un arranque de año débil. El impulso se aceleró en el tercer trimestre. Según el INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó 3.5% anual en agosto, su mayor alza en casi tres años, con crecimientos de 3.7% en servicios y 3.6% en la industria. El comercio al por mayor fue el principal motor, con un salto de 12.2%. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa que el ritmo se mantuvo en septiembre: estima un crecimiento anual de 3.7%, con 4.0% en las actividades terciarias y 3.6% en las secundarias.

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Las cifras ya movieron los pronósticos. Banamex elevó su estimación de crecimiento del PIB para 2026 de 1.4% a 2.0%, Banorte de 1.4% a 1.9% y Goldman Sachs de 1.4% a 1.7%. "Estos resultados confirman un dinamismo de la actividad mayor al previamente anticipado", señalaron los analistas de Banamex. Banxico, por su parte, elevó su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 a 1.5% y prevé 2% para 2027. El banco central también advierte un freno: espera que la inversión siga débil al menos hasta el segundo semestre, por la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC.

El sector privado comparte la cautela. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, advierte que "la clave está en que la recuperación de la inversión fija sea sostenida". Los especialistas encuestados por Banxico mantienen la expectativa de inversión extranjera directa en 41,000 millones de dólares y señalan la gobernanza como el principal obstáculo para el crecimiento. La inflación, en cambio, se mantiene cerca de la meta: el INPC avanzó 3.10% anual en la primera quincena de julio.

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En este contexto, con un crecimiento que repunta pero con la inversión todavía contenida , la productividad pasa a depender más de ampliar el acceso al crédito, formalizar la actividad y digitalizar los pagos.La digitalización financiera no es un complemento de la política económica: es un multiplicador. Cada transacción que migra del efectivo al ecosistema digital genera trazabilidad, historial y datos que pueden convertirse en crédito, inversión y formalización. Que el comercio y los servicios encabecen el repunte refuerza el argumento: son los sectores donde más pesa el efectivo y donde la digitalización de pagos puede sostener el impulso.

La brecha que Broxel busca cerrar

La exclusión financiera sigue siendo un área de oportunidad. Según el Reporte FinTech 2025 de la Asociación FinTech México, solo 26.3% de quienes solicitan su primer crédito lo obtiene, frente a 50% de quienes ya tienen historial. Millones de personas con buen comportamiento de pago quedan fuera por no tener expediente formal.

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Broxel responde con identidad financiera digital. Su modelo usa el comportamiento transaccional y la nómina digital como datos alternativos para construir una reputación financiera verificable y portable, en línea con el avance del Open Finance. A mayor masa de usuarios formalizados, mayor capacidad del sistema para generar crédito productivo y consumo interno: dos palancas que México necesita para sostener el crecimiento en un entorno de inversión restringida.

Qué beneficios aporta a México

1. Inclusión financiera y acceso a crédito. Tarjetas, cuentas digitales y evaluación con datos alternativos permiten que trabajadores sin historial entren al sistema. Más crédito significa más consumo, emprendimiento y movilidad social. El Banco Mundial estima que cerrar la brecha de inclusión financiera en economías emergentes puede incrementar el PIB hasta en 2 puntos porcentuales: México tiene margen para capturar ese beneficio.

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2. Formalización de las MiPyMEs. Con soluciones de adquirencia como Tap to Pay en dispositivos Android, los negocios pequeños aceptan pagos digitales sin terminales costosas. Cada comercio que se digitaliza gana trazabilidad y acceso a financiamiento. Las MiPyMEs representan más del 52% del PIB y el 72% del empleo en México; su formalización digital es, en la práctica, política de crecimiento económico.

3. Eficiencia y transparencia del gasto público. Broxel opera programas de dispersión de recursos con estándares de trazabilidad, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad. Esto reduce fugas y acerca los apoyos a quien los necesita. La digitalización del gasto social no solo mejora su eficacia: libera recursos que pueden redirigirse a inversión productiva.

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4. Seguridad y confianza. Opera bajo licencias SOFIPO, SOFOM e IFPE y una MTL en Estados Unidos. Además, fue la primera empresa financiera en obtener la certificación CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Teleservicios. Frente al fraude digital, la seguridad es una condición para que más personas adopten servicios financieros formales.

5. Tecnología y alianzas. La relación con Google Cloud posiciona a Broxel en la frontera del procesamiento distribuido y la automatización inteligente, clave para escalar sin perder estabilidad. Una infraestructura tecnológica robusta es también atracción de inversión: los mercados valoran la capacidad de operar con certeza regulatoria y resiliencia operativa.

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El examen pendiente

A quince años de operación continua, Broxel debe demostrar que puede ser el estándar sobre el que terceros construyan sus servicios. Su aporte al crecimiento económico dependerá de tres factores: sostener la escala, traducir sus datos en crédito accesible y mantener la ciberseguridad.

La digitalización financiera no sustituye a la inversión física ni a la certeza jurídica, pero sí puede actuar como catalizador: reduce fricciones, amplía mercados y conecta a quienes hoy operan al margen de la economía formal. Si el repunte del tercer trimestre se consolida, en una economía que necesita más productividad e inclusión, la infraestructura que conecta personas, empresas y gobiernos puede ser tan determinante como la inversión física.

Broxel

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FUENTE Broxel