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El comediante venezolano Daniel Enrique presenta el show 'El hijo de la chilena' en Teatro Arbolé este martes

23/10/2026 El comediante venezolano Daniel Enrique. ESPAÑA EUROPA SUDAMÉRICA ARAGÓN VENEZUELA CULTURA TEATRO ARBOLÉ
23/10/2026 El comediante venezolano Daniel Enrique. ESPAÑA EUROPA SUDAMÉRICA ARAGÓN VENEZUELA CULTURA TEATRO ARBOLÉ
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El comediante venezolano Daniel Enrique presenta este martes, 27 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza el espectáculo 'El hijo de la chilena', un show de stand-up para público juvenil y adulto, recomendado a partir de 16 años.

'El hijo de la Chilena' es un show íntimo donde el comediante venezolano Daniel Enrique habla de su vida sin filtros. Con su característico humor irreverente, repasa el choque cultural de crecer con una madre chilena, los retos de la migración y los absurdos de su propia historia.

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Ese evento es una confesión honesta y nostálgica que demuestra que la mejor forma de sobrevivir a la vida es riéndose de ella, han señalado desde Teatro Arbolé.

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