Termina la votación en las elecciones serbias con una participación cercana al récord

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Belgrado, 25 oct (EFE).- Las elecciones legislativas anticipadas en Serbia terminaron ese domingo a las 20.00 hora local (19.00 GMT), marcadas por una alta participación y algunos incidentes violentos, con la previsión de un resultado ajustado entre el SNS, el partido de Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde 2014, y una candidatura universitaria contra la corrupción.

La Comisión Electoral informó de que la participación había llegado a casi el 68 % una hora antes del cierre de los colegios.

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En el año 2023, la participación fue del 55 %, y el récord histórico fue el 71,5 % de 2000, en los comicios que provocaron la caída del dirigente autoritario Slobodan Milosevic tras masivas manifestaciones.

De hecho, las elecciones de hoy son consideradas las más trascendentales y reñidas desde entonces.

Vucic aspira en estas elecciones a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, primero como primer ministro, hasta 2017, y después como jefe del Estado hasta el mes pasado, cuando dimitió para volver a optar a liderar el Gobierno como candidato de su partido, el conservador Partido Progresista Serbio (SNS).

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Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por expertos y profesionales, impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

Tras votar hoy, Vucic aseguró que actuará con responsabilidad sea cual sea el resultado.

Mientras, un fuerte dispositivo policial cortó poco antes del final de las elecciones los accesos a la sede de la Comisión Electoral, que ha pedido poder terminar el recuento sin interrupciones.

Durante el día, varios medios y ONG locales informaron de algunas irregularidades e incluso incidentes violentos, como en Pancevo, al norte de Serbia, donde un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la lista opositora, informó la emisora de radio 021.

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En Doljevac, en el sur, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Serbia mostró su preocupación ante estos incidentes.

“Los ciudadanos serbios tienen que ser capaces de ejercitar su demócratico derecho al voto en un ambiente pacífico y tranquilo”, señaló Andreas Von Beckerath, jefe de la misión de la UE en Belgrado.

Serbia negocia desde 2012 su entrada en la UE, aunque el progreso se ha ralentizado en los últimos años.

La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, aseguró que en el 25 % de los colegios electorales se registraron casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

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Durante los mandatos de Vucic, como presidente o jefe del Estado, Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.

Aproximadamente 6,4 millones de serbios estaban convocados a estas elecciones

Los sondeos apuntan a un resultado muy apretado entre 'Serbia Unida', de Vucic, y La Lista de Estudiantes.

La lista opositora está integrada por académicos, economistas y juristas, entre otros expertos, elegidos por los universitarios en asambleas, pero no tiene un líder y ni candidato a primer ministro.

Los analistas han señalado que una elevada participación puede beneficiar a la candidatura de los universitarios.

Las elecciones, adelantadas casi un año por Vucic, llegan tras casi dos años de protestas estudiantiles en demanda de explicaciones tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de un voladizo en una estación de tren que había sido renovada, en un contrato opaco, por empresas chinas.

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El movimiento se transformó luego en una exigencia de más Estado de derecho y democracia. EFE

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