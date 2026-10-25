Líder de oposición española pide elecciones libres en Venezuela tras regreso de Machado

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Madrid, 25 oct (EFE).- El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a lo que debe seguir "unas elecciones libres" en el país para que el pueblo decida en las urnas.

En su cuenta de X, Feijóo ha calificado de "momento emocionante" la vuelta a Venezuela de Machado, que representa, a su juicio, "la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía".

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"Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre", ha expresado el líder popular.

Machado reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

Desde que saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

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De acuerdo con la oposición, que recopiló copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado. EFE