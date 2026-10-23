UNAV reivindica el papel de las agencias para convertir el patrimonio en productos turísticos

Guardar

El VII Foro UNAV para el Futuro del Turismo ha reivindicado la colaboración público-privada y el papel de las agencias de viajes en la transformación del patrimonio en productos turísticos comercializables y sostenibles.

El encuentro, celebrado los días 21 y 22 de octubre en Lucena (Córdoba) y organizado por la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), en colaboración con Fetave y la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav), ha concluido con diez claves de actuación para convertir los recursos históricos, culturales, paisajísticos y gastronómicos de los territorios en oportunidades de desarrollo económico y empleo.

PUBLICIDAD

El presidente de UNAV-Fetave, César Gutiérrez, ha defendido que "no sobran turistas: lo importante es gestionar bien el turismo", mediante la diversificación de la oferta, la desestacionalización y una distribución más equilibrada de los flujos turísticos.

Una de las principales conclusiones del foro es que disponer de patrimonio, paisaje o gastronomía no garantiza el éxito turístico, sino que resulta necesario diseñar experiencias diferenciadas, adaptadas a las expectativas de los viajeros y capaces de integrarse en los canales de comercialización.

PUBLICIDAD

Bajo el lema 'Del patrimonio al mercado: destinos, empresas y viajeros ante una nueva etapa', los participantes han destacado la importancia de coordinar la producción y la distribución turística para asegurar la continuidad y viabilidad comercial de las propuestas.

Asimismo, han abogado por reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y asociaciones empresariales para impulsar proyectos, promover destinos y coordinar inversiones, servicios e infraestructuras.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión compartida que favorezca la iniciativa empresarial y distribuya los beneficios del turismo entre la población residente y el conjunto del territorio.

COMERCIALIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las sesiones de trabajo han puesto de relieve la evolución de las preferencias de los viajeros, que buscan experiencias vinculadas a la población local, historias y espacios menos conocidos, más allá de las visitas convencionales.

Para responder a esta demanda, el foro ha señalado la necesidad de desarrollar propuestas completas que incorporen servicios, precios, disponibilidad, accesibilidad y condiciones de contratación. También ha planteado estandarizar los procesos que facilitan la comercialización sin renunciar a la personalización del servicio.

PUBLICIDAD

Las agencias de viajes pueden contribuir así a acercar los destinos de interior a nuevos públicos y reducir su dependencia de las grandes plataformas generalistas.

La conectividad ha sido otro de los asuntos abordados, con especial atención a la intermodalidad y a la combinación de trenes, aviones y otros medios de transporte. Los participantes también han destacado el potencial de la inteligencia artificial y de los espacios compartidos de datos para mejorar la visibilidad de los destinos, gestionar la demanda y facilitar el trabajo de los profesionales, aunque han subrayado que la tecnología debe complementar el conocimiento y la experiencia de las agencias.

PUBLICIDAD

En el ámbito laboral, el foro ha identificado entre los principales retos del sector la estacionalidad, la captación de talento y el relevo profesional. Para afrontarlos, ha defendido reforzar la formación y la adaptación tecnológica, así como integrar el bienestar laboral y la productividad empresarial.

LUCENA, REFERENTE DEL TURISMO PATRIMONIAL

La celebración del foro en Lucena ha permitido poner el foco en el potencial de las ciudades medias andaluzas y de los destinos patrimoniales de interior para ampliar la oferta turística más allá del sol y playa.

Su patrimonio histórico, civil, religioso y cultural, junto con iniciativas como la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, ejemplifica las posibilidades de crear propuestas diferenciadas a partir de los recursos del territorio.

El encuentro, celebrado bajo la Presidencia de Honor de SM el Rey Felipe VI, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Lucena, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, además del patrocinio de una veintena de marcas.

PUBLICIDAD