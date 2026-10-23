Un muerto y varios heridos en tiroteos perpetrados por un hombre en la periferia de París

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París, 23 oct (EFE).- Una persona resultó muerta y varias más heridas en una serie de tiroteos que se produjeron esta mañana en la ciudad de Trappes, a una treintena de kilómetros al suroeste de París, y en sus alrededores, cuyo autor fue detenido, indicaron los medios locales citando fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó varias veces ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle, indicó el canal BFMTV.

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Laurent Mazaury, diputado del departamento de Yvelines en el que sucedieron los hechos, explicó en BFMTV que el prefecto (delegado del Gobierno) le había confirmado que una persona había muerto y que varias estaban heridas, en algunos casos con varios impactos de bala. EFE