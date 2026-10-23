Amplían una semana más el plazo para lograr un acuerdo en el juicio por la listeriosis

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Sevilla, 23 oct (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha autorizado ampliar una semana más, hasta el próximo 3 de noviembre, el plazo para intentar cerrar un acuerdo sobre el caso por el mayor brote de listeriosis en España por carne mechada contaminada, que causó cuatro muertes, siete abortos y lesiones a más de 200 personas.

Dos de los abogados personados en la causa conocida como caso Magrudis, Manuel Parrilla y Germán Grima, han informado este viernes, a la puertas del tribunal, de esta prórroga, que se suma a la concedida coincidiendo con el inicio del juicio el pasado 16 de octubre, cuando las partes ya se dieron diez días para negociar una conformidad.

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Ambos letrados, que representan a un grupo de afectados como acusación particular, han explicado a los periodistas que todas las partes implicadas están colaborando e intentando llegar a un acuerdo y que la única excepción está en el Ayuntamiento de Sevilla, como responsable civil subsidiario, al que acusan de participar solo como oyente y guardar silencio sin aportar soluciones.

El conocido como caso Magrudis sienta en el banquillo a seis personas, como principales acusados cuatro miembros de la familia gestora de la empresa que elaboraba y comercializaba la carne mechada contaminada en 2019, que se enfrentan a peticiones iniciales de unos diez años de prisión y distintas multas por parte de la Fiscalía. EFE

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