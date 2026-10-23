Correos emite cuatro sellos dedicados a la formación militar de la princesa de Asturias

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Oviedo, 23 oct (EFE).- Correos ha emitido cuatro sellos conmemorativos dedicados a la formación militar de la princesa Leonor, una colección que, según la compañía, pone en valor una de las etapas más relevantes de la trayectoria institucional de la heredera de la Corona.

Según ha informado Correos, la serie, con una tirada de 60.000 ejemplares y un precio de 10,78 euros por tira, reproduce la imagen de la princesa Asturias vinculada al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, además de un cuarto sello con un retrato de carácter institucional que aporta una visión más solemne al conjunto.

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La princesa desarrolló entre 2023 y 2026 su preparación en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

En julio de 2027, doña Leonor recibirá de manos del rey los despachos de Teniente de Infantería del Ejército de Tierra, Teniente de la especialidad Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio y Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada, culminando así un itinerario formativo que Correos vincula a su futura labor representativa. EFE

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