Totoro se cuela en ceremonia de los Premios Princesa, amenizada a capela por Patti Smith

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Oviedo (España), 23 oct (EFE).- Totoro, uno de los personajes más emblemáticos de Studio Ghibli, galardonado con uno de los premios Princesa de Asturias, fue protagonista este viernes de la ceremonia de entrega de premios en la ciudad española de Oviedo, amenizada por una interpretación a capela de Patti Smith de su canción 'Wing'.

La familia real española presidió la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año cumplió su 46 edición, una ocasión en la que, junto con las doce personalidades galardonadas en las ocho categorías de los premios, hubo un peluche de Totoro que acompañó al presidente del icónico estudio de animación japonés, Kenichi Yoda, durante toda la ceremonia y la recogida del galardón en la categoría de Comunicación y Humanidades.

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Junto a las gaitas tradicionales que inundan el acto cada edición con su interpretación de los himnos de España y la región de Asturias, en esta ocasión fue también la voz de la 'madrina del punk', a punto de cumplir 80 años, la que llenó el Teatro Campoamor.

La de Smith fue una actuación improvisada, desconocida para la organización de la ceremonia, y con ella finalizó su discurso tras recoger el premio de las Artes. La artista llegó a las puertas del Teatro Campoamor de Oviedo con dos trenzas que se deshizo delante de las cámaras, soltándose la melena para entrar.

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Regaló una conmovedora interpretación a capela de su canción 'Wing', que compuso para su hija tras la muerte de su padre, Fred 'Sonic' Smith, en una ceremonia en la que, además de Patti Smith, que quiso encontrar "nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones", habló el premio de las Letras, el escritor británico Julian Barnes.

También lo hicieron el ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, y la astronauta estadounidense Christina Koch​​​, galardonada con el Premio de la Concordia.

La esperanza, la confianza, el valor de la experiencia y la humanidad fueron mensajes destacados en los discursos pronunciados por los ganadores.

La princesa de Asturias y heredera de la Corona española, Leonor de Borbón, invocó en su discurso la esperanza ante "cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación" que percibe en la actualidad y destacó las preguntas que se hacen los jóvenes sobre cómo mantener "el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo".

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El rey de España, Felipe VI, también habló de confianza y del valor de la experiencia, y apeló a cuidar las formas y las instituciones de la democracia.

Garton Ash apostó por una Europa unida y libre que se cimiente en la búsqueda de la verdad, la recuperación de la confianza y la capacidad de coordinarse, al estilo del 'tikitaka' que ha hecho famoso el fútbol español, una declaración delante de otro galardonado, un tímido Leo Messi, premio de los Deportes.

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La astronauta estadounidense habló también de esperanza, al referirse a los seres humanos y al planeta Tierra vistos desde el espacio en un emotivo discurso. Todos los seres humanos somos compañeros de tripulación, dijo Koch, y pidió: "Confiemos, seamos comprensivos". EFE

(foto)(vídeo)