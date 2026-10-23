"The Cal", el calendario que el dinero no puede comprar, desvela su primera edición india

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Nueva Delhi, 23 oct (EFE).- El verdadero privilegio no es pagar por el lujo, sino que te permitan acceder a él, y bajo esa premisa, el Calendario Pirelli, un objeto de culto de la fotografía y la moda que no está a la venta, desveló este viernes en Nueva Delhi su edición de 2027, dedicada por primera vez a la India y tan exclusiva que ni siquiera algunas de sus protagonistas habían tenido nunca un ejemplar.

"No puedes tener uno porque sí, tienes que merecerlo para que llegue a tu casa. Te eligen, ya sea para aparecer en él o para recibirlo", explicó a EFE la actriz india Aditi Rao Hydari, una de las nueve mujeres retratadas para esta edición, que reconoció no haber poseído nunca uno.

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Tampoco la actriz Freida Pinto, conocida internacionalmente por Slumdog Millionaire, había tenido uno. Ambas forman parte ahora de The Cal, como se conoce al calendario que nació en 1964 como regalo publicitario de un fabricante de neumáticos y terminó atrayendo a grandes nombres de la fotografía, la moda y el cine.

La nueva entrega llega en un estuche dividido en dos compartimentos, uno con los retratos de nueve mujeres realizados por el noruego Sølve Sundsbø en Rajastán y otro con un proyecto que devuelve a las calles de Delhi y Bombay fotografías tomadas décadas atrás por el documentalista indio Raghu Rai.

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Aditi Rao Hydari posó tendida sobre una cama de flores, una imagen de aparente delicadeza que exigió soportar temperaturas de hasta 45 grados mientras el equipo intentaba aliviar el calor con ventiladores y otros recursos.

Freida Pinto descubrió, por su parte, que las buganvillas que adornaban algunas composiciones ni siquiera crecían allí, sino que habían sido colocadas expresamente por los escenógrafos, otro detalle de la minuciosa preparación de unos retratos donde casi nada quedaba al azar.

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Para Sølve Sundsbø, ese despliegue es uno de los grandes atractivos de trabajar con Pirelli, capaz de movilizar los recursos necesarios para materializar una idea tan específica como colocar a una de las protagonistas en una embarcación sobre un lago.

"Pirelli invierte en ello. Te da la oportunidad de viajar y hacer cosas con recursos", explicó el fotógrafo a EFE, aunque su interés por el calendario va más allá de las posibilidades de producción.

En una industria donde las imágenes se multiplican y desaparecen a gran velocidad, Sundsbø reivindica la permanencia de una publicación física que se conserva como un libro, en contraste con las revistas que aparecen cada mes y pronto son reemplazadas.

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"Es la diferencia entre algo que tiras y algo que guardas para siempre", resumió.

La segunda mitad del calendario dio un giro con la muerte en abril de Raghu Rai, uno de los grandes referentes de la fotografía documental india, que falleció mientras preparaba su participación en el proyecto.

Su hija Avani, también fotógrafa, decidió transformar la idea original, concebida para utilizar imágenes históricas de su padre como fondo en un estudio, y llevarlas de regreso a las calles de Delhi y Bombay, donde incorporó aquellos archivos a nuevas escenas de la vida contemporánea.

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El resultado reúne en una misma composición dos momentos separados por décadas, con fotografías del pasado que reaparecen entre las personas y los escenarios actuales de las ciudades.

"Fotografié su cosa favorita, que era la naturaleza, con su persona favorita, que era mi madre", recordó a EFE Avani, para quien el encargo también supuso una reconciliación artística con su padre, con quien había mantenido diferencias creativas durante años.

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Pirelli le permitió modificar el planteamiento original sin imponerle restricciones, aseguró la fotógrafa, que asumió aquella libertad con humor.

"Si a alguien no le gusta, toda la responsabilidad es mía, no de Pirelli", bromeó.

Para Freida Pinto, aparecer en el calendario supone ingresar en una historia que continuará mucho después de que termine 2027.

"En 2045 seguiré formando parte del calendario de 2027. Eso significa algo", afirmó la actriz, convencida de que las ediciones no envejecen con el paso de los años, sino que adquieren la condición de iconos.

Avani, sin embargo, encuentra en esa permanencia una oportunidad para cuestionar las jerarquías que suelen acompañar al lujo y dar visibilidad a personas de orígenes muy distintos dentro de una publicación de distribución restringida.

"A veces la exclusividad significa lujo, riqueza, estar siempre dentro del mismo círculo. Pero aquí no ocurre eso", sostuvo la fotógrafa.

"Para mí, el calendario es un elemento igualador, no una cuestión de exclusividad", añadió.

Así, los rostros que Raghu Rai fotografiaba porque algo de ellos le conmovía compartirán espacio con las estrellas retratadas por Sundsbø en un estuche que seguirá sin encontrarse en las tiendas, reservado a unos pocos pero capaz de reunir en sus páginas historias de mundos muy diferentes.

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