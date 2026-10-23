Sudán niega estar detrás del ataque a un mercado en Abyei con más de 150 muertos y apunta a las RSF

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El Gobierno de Sudán ha negado estar detrás del bombardeo perpetrado recientemente contra un mercado en la región de Abyei, en disputa con Sudán del Sur, que dejó más de 150 muertos y decenas de heridos y que las autoridades sursudanesas han achacado directamente a Jartum, que apunta sin embargo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El Ministerio de Exteriores sudanés ha recalcado "de forma categórica" que las Fuerzas Armadas de Sudán "no tienen relación alguna con este lamentable incidente", antes de agregar que el suceso "presenta las características propias de los crímenes cometidos de forma sistemática por la milicia terrorista", en referencia a las RSF.

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Así, ha recalcado que el ataque cuenta con paralelismos con "sus acciones previas", entre ellas un ataque perpetrado en diciembre de 2025 contra un campamento de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) que se saldó con la muerte de varios 'cascos azules' y "sus ataques contra convoyes de ayuda humanitaria".

La cartera ha expresado además en su comunicado, publicado a través de sociales, su "profundo pesar por las víctimas civiles" a causa del ataque y ha trasladado su "solidaridad" a sus familiares.

El Gobierno sursudanés convocó el lunes al embajador de Sudán en Yuba para trasladar su "firme protesta" por el bombardeo y "sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei", al tiempo que reclamó a Jartum que por el bombardeo y "sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei".

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Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Alí Yusuf, ha condenado "firmemente" el citado ataque y otros bombardeos en Sudán, incluido un ejecutado el 18 de octubre contra Al Dibab, en Kordofán Occidental, que dejó alrededor de 80 muertos.

Yusuf ha lamentado el "precio intolerable" que pagan los civiles a nivel de víctimas, desplazamiento y destrucción de los servicios esenciales a causa de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF, motivo por el que ha pedido a las partes en conflicto que detengan sus ataques contra zonas civiles e infraestructuras civiles.

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En esta línea, ha reafirmado la importancia de respetar "la soberanía, unidad e integridad territorial" y ha pedido al Ejército y las RSF que "eviten acciones que azuzen el conflicto, puedan dividir el país o amenazar a Estados vecinos". Además, ha reafirmado su apoyo a los esfuerzos de mediación y ha reclamado "un alto el fuego humanitario inmediato" y "un proceso político inclusivo".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.