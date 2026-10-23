Seguidores de Trump piden a gritos encarcelar a congresista demócrata de origen somalí

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Washington, 22 oct (EFE).- Seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, pidieron este jueves durante un mitin del republicano en Iowa, encarcelar a la congresista demócrata de origen somalí Ilhan Omar, a la que su Gobierno está investigando por posible fraude migratorio.

"¡Métanla en la cárcel!", comenzaron a corear los seguidores del presidente durante el acto de campaña para las legislativas de noviembre en el que participó este jueves en Sioux City, Iowa.

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"Ella no sabía si se había casado con su hermano o no. No estaba segura. Así que la situación no pinta bien, porque usó un nombre falso para jurar el cargo. Supongo que tendrá que renunciar inmediatamente a su puesto en el Congreso", había dicho Trump segundos antes de que estallaran los cánticos.

Las palabras del republicano se refieren a dos acusaciones contra Omar vertidas por su Gobierno; que habría cometido fraude al usar un nombre falso y también al casarse con su exesposo de cara a obtener la nacionalidad estadounidense.

Para ninguna de las dos alegaciones se han aportado pruebas fehacientes y Omar las ha negado rotundamente, la última vez en una entrevista concedida el miércoles. En dicha entrevista la congresista fue preguntada si tenía algún parentesco con su exmarido, Ahmed Nur Said Elmi, y ella respondió simplemente "No, que yo sepa", una réplica que parece haber dado nueva munición a Trump y a algunos republicanos.

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La ofensiva de Trump contra Omar, nacida en Somalia y nacionalizada desde hace 26 años, se ha endurecido en los últimos días con un registro ejecutado de madrugada por el Departamento de Justicia en el domicilio de la congresista en Washington.

Omar ha dicho que abandonará esa residencia tras afirmar que las amenazas de muerte que está recibiendo hacen inviable seguir en esa casa con sus hijos.

El registro ha supuesto un nuevo capítulo en el prolongado enfrentamiento entre Omar y Trump, que ha sugerido deportarla o encarcelarla y quien desde hace tiempo intenta vincularla con el fraude en programas de ayudas públicas de Minesota en el que están implicadas numerosas personas de origen somalí, una conexión que ella también ha negado. EFE

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